Lluvias intensas y tormentas volverán a golpear México este lunes; estos estados estarán bajo riesgo por mal clima

El inicio de semana llegará con un panorama meteorológico complicado para buena parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que este lunes 20 de julio continuarán las lluvias de fuerte intensidad en varias entidades, mientras que el calor extremo persistirá en el norte de México con temperaturas que, en algunos puntos, volverán a superar los 45 grados Celsius.

El pronóstico señala que el monzón mexicano, en combinación con canales de baja presión, circulaciones ciclónicas e inestabilidad atmosférica, favorecerá tormentas acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento.

Las autoridades también alertaron que las precipitaciones más intensas podrían provocar encharcamientos, inundaciones urbanas, aumento en los niveles de ríos y arroyos, además de deslaves en zonas montañosas. A ello se suma el riesgo por los vientos, capaces de derribar árboles y anuncios publicitarios.

¿Dónde lloverá con más fuerza este lunes?

Los acumulados de lluvia más importantes se esperan en Sonora y Chihuahua, donde el SMN prevé precipitaciones intensas de entre 75 y 150 milímetros, principalmente en el este, centro, oeste y suroeste de ambas entidades.

Además, Sinaloa y Durango registrarán lluvias muy fuertes, mientras que habrá lluvias fuertes en Baja California Sur, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Morelos.

En tanto, se pronostican intervalos de chubascos para Ciudad de México, Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Aunque en algunos estados las lluvias serán menos intensas, el SMN recordó que cualquier tormenta puede generar afectaciones locales, especialmente en zonas con drenaje insuficiente o asentamientos cercanos a cauces.

Así estará el clima en la Ciudad de México y el Estado de México

Para el Valle de México se espera una mañana con ambiente fresco y cielo parcialmente nublado. Conforme avance el día aumentará la nubosidad y durante la tarde se desarrollarán lluvias en gran parte de la región.

En la Ciudad de México se prevén intervalos de chubascos, mientras que en el Estado de México se esperan lluvias fuertes, principalmente en las zonas centro, norte y oeste.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas por actividad eléctrica y posible caída de granizo, además de rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora durante las tormentas.

En cuanto a las temperaturas, la capital tendrá una mínima de 13 a 15 grados y una máxima de 26 a 28 grados, mientras que en Toluca se espera una mínima de 8 a 10 grados y una máxima de 22 a 24 grados.

⛈️☔️ #Chubascos con #Lluvias fuertes, #DescargasEléctricas, caída de #Granizo y #Rachas fuertes de #Viento, se pronostican para estados del norte, sur y sureste de #México, así como de la #PenínsulaDeYucatán, en las próximas horas. Más información en los gráficos ⬇️ pic.twitter.com/3mXr54OfiD — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 20, 2026

El calor extremo continuará en el norte del país

Mientras el centro y sur enfrentarán lluvias, el calor seguirá dominando en el norte del territorio nacional.

El pronóstico indica temperaturas superiores a 45 grados en el noreste de Baja California, mientras que Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas alcanzarán máximas de entre 40 y 45 grados.

Asimismo, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo registrarán temperaturas de 35 a 40 grados durante la tarde.

