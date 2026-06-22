Colombia cambia de rumbo; la derecha gana terreno y reconfigura el mapa político de Sudamérica

Con la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia de Colombia, Sudamérica suma un nuevo país que da un giro a la derecha .

“Demostración de un proceso democrático muy especial, muy ágil, muy bien llevado. La situación que se presentó en el Perú, comparado con la situación de Colombia, es un éxito de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia y de los organismos correspondientes”, detalló el internacionalista Julio Londoño.

“Es también una demostración de la solidez de una democracia que, a pesar de que el Gobierno le estaba apostando a uno de los candidatos, la victoria fue del otro. Eso es una demostración ante el continente y ante el mundo de esa condición”, añadió.

¿Por qué varios países de Sudamérica están girando hacia gobiernos de derecha?

Desde 2023, los gobiernos izquierdistas han perdido relevancia en la región debido a sus pésimas administraciones; los votantes en Ecuador, Argentina, Paraguay, Chile y Bolivia han tomado la decisión de recuperar su propio rumbo, alejándose de doctrinas e ideologías que los empobrecen.

“Es evidente que hay una ley del péndulo que está pasando al otro lado; yo creo que ante todo hay una evidencia del fracaso del sistema socialista en América Latina; el caso de Cuba y el caso de Venezuela son demostraciones claras en ese sentido.

“Yo creo que esos dos casos, con los problemas que han enfrentado los dos países y que siguen afrontando en este momento, ha llevado a que en general haya una tendencia a que no se repita o que los países no queden en esa condición”, agregó Londoño.

¿Cómo cambia el mapa político de la región tras la elección de Abelardo de la Espriella?

Esta victoria regional también es celebrada por Estados Unidos; los últimos cuatro mandatarios elegidos democráticamente: el argentino Javier Milei , el chileno José Antonio Kast, el ecuatoriano Daniel Novoa, el boliviano Rodrigo Paz y ahora el colombiano Abelardo de la Espriella son cercanos a Washington .

Tanto así que Donald Trump decidió apoyarlos públicamente para impulsar sus candidaturas frente al electorado y ganarle terreno a sus adversarios.

El bloque socialista es cada vez más pequeño y podría reducirse más; Perú está a la espera de los resultados presidenciales en los que va a la cabeza Keiko Fujimori; Venezuela está en manos del gobierno estadounidense y Brasil tendrá elecciones en octubre próximo, donde Luiz Inácio Lula da Silva se medirá contra Flávio Bolsonaro.