Yamid Rojas Romero

Avanza la venta de TikTok en EU tras orden ejecutiva de Trump: ¿Cambiará para los usuarios?
Más de 100 millones de estadounidenses utilizan TikTok; autoridades están al pendiente de la privacidad de los usuarios al utilizar la aplicación.
Un bebé recibe tratamiento revolucionario de edición genética CRISPR, logrando superar un diagnóstico fatal.
Noche de fiesta se convierte en pesadilla cuando el techo de la discoteca Jetset colapsa, dejando cientos de víctimas y conmocionando a la comunidad.
Gazatíes luchan desesperadamente por comida en medio de la destrucción; ONU advierte desnutrición generalizada mientras Israel bloquea el ingreso de víveres.
Las secuelas más graves quedaron en Arkansas y Texas condados enteros quedaron en ruinas por los fuertes tornados que golpearon Estados Unidos.
La dura guerra entre Israel y Hamás no le da tregua a nadie, especialmente a los niños y niñas que diariamente sufren por este conflicto sin final.
Nowara recuerda cómo eran sus días antes de la guerra entre Israel y Hamás, hoy de la ciudad donde vivió solo quedan escombros debido a los bombardeos en Gaza.
A pesar de perder a algunos invitados, y estar bajo una carpa, una joven pareja realizó tres meses después su boda en Gaza, en medio de la guerra en Israel.
Argentina se mantiene entre altas y bajadas, aunque éstas últimas predominan desde varios años, actualmente, los problemas se agudizaron
Las elecciones Argentina 2023 están a la vuelta de la esquina, en un país sumido en la crisis económica que dejaron el peronismo y el kirchnerismo.