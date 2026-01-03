Por qué te resfrías más en enero que en diciembre y cómo Allegra D puede ser tu aliado para aliviar síntomas del resfriado

El ritmo de vida actual exige que estemos al cien por ciento en todo momento. Sin embargo, cada año se repite el mismo patrón: terminas diciembre lleno de energía y celebraciones, y al llegar enero, te encuentras en cama con un resfriado que te deja fuera de combate. Hablemos de esa congestión nasal que no te deja respirar, de esos estornudos que se vuelven insoportables, de ese escurrimiento nasal que te impide arrancar el año como querías. Y no solo es molestia: la congestión nasal es el síntoma más incómodo del resfriado para la mayoría de las personas, afecta el sueño, reduce la energía y deteriora la calidad de vida. [14] No es coincidencia.

La trampa perfecta: por qué enero es territorio del resfriado

Si sientes que cada enero te resfrías sin falta, no estás imaginando cosas. Enero es estadísticamente el mes con mayor incidencia de resfriados del año [1, 2], y la razón está en una combinación de factores que crean la tormenta perfecta:

Tu sistema inmune llega debilitado. Durante diciembre, los excesos alimenticios, el alcohol en fiestas, los desvelos y el estrés de fin de año disminuyen tu capacidad de combatir los virus que causan congestión nasal y resfriado [4, 5].

Los espacios cerrados multiplican el contagio. En enero, con el regreso masivo a oficinas, escuelas y transporte público, millones de personas se congregan en espacios mal ventilados [3]. Los rinovirus, responsables de la mayoría de los

resfriados, se replican mejor en temperaturas bajas y sobreviven más tiempo [6]. Un solo estornudo puede liberar hasta 40,000 gotas microscópicas cargadas de virus.

El aire seco te deja desprotegido. Las bajas temperaturas resecan las membranas mucosas de tu nariz y garganta, tu primera línea de defensa [3]. Cuando estas barreras se debilitan, los virus pueden instalarse con facilidad.

Los síntomas que interrumpen tu año

La congestión nasal severa que te obliga a respirar por la boca, el escurrimiento que vuelve cada respiro incómodo, los estornudos constantes y la comezón en la nariz son solo la mitad del problema. Lo realmente desgastante es lo que estos síntomas desencadenan: noches mal dormidas, somnolencia durante el día, fatiga, menor claridad mental y cambios en el estado de ánimo [14].

Y lo peor es el timing: aparecen justo cuando estás retomando la rutina y necesitas operar al máximo. No es casualidad que los resfriados representen alrededor del 40% del ausentismo laboral global, con enero concentrando una parte importante de esos casos. [13].

Rompe el ciclo en 2026

Si cada enero has sido víctima del resfriado, 2026 puede ser diferente. No se trata de resignarte a “pasar por eso” cada año. Imagina comenzar enero sin esos síntomas sin tener que cancelar planes o faltar al trabajo.

Ya sé qué estás pensando: "Pero si los resfriados son inevitables". Y sí, exponerte a virus es parte de vivir en sociedad, pero lo que sí puedes controlar es qué tan rápido alivias los síntomas cuando aparecen, especialmente la congestión, que afecta energía, motivación y desempeño diario [14].

