¡No te dejes engañar! La herramienta para identificar imágenes hechas con IA; pasos para hacerlo

La Inteligencia Artificial ha avanzado a pasos agigantados, permitiendo generar videos o imágenes tan realistas, que en ocasiones, son difíciles de reconocer; sin embargo, existe una herramienta que permite identificar las fotos hechas con IA, pero ¿cuál es y cómo funciona?

¿Cuál es la herramienta para identificar las imágenes hechas con IA?

¡No caigas en trampa! La herramienta que permite identificar imágenes de IA, se llama "SynthID", y forma parte de Gemini, el asistente de Inteligencia Artificial de Google.

La empresa estadounidense, explicó que el objetivo de SynthID, es confirmar a las y los usuarios la autenticidad de las fotografías de manera inmediata, esto para evitar posibles manipulaciones, el mal uso del contenido o la desinformación. La función únicamente detecta las imágenes que fueron creadas con la IA de Google.

¿Qué se necesita para usar la herramienta de Google?

Te compartimos los requisitos que necesitas para usar SynthID:



Contar con una cuenta personas o cuenta Workspace apta.

Para usar la aplicación de Gemini, debes tener la versión mpas reciente.

Google explicó que para poder usar la función, es necesario iniciar sesión en las aplicaciones de Gemini.

Pasos para identificar imágenes hechas con Inteligencia Artificial

¡Toma nota! Si quieres identificar una imagen hecha con IA con ayuda de la aplicación de Google, lo único que tienes que hacer es seguir estos pasos:



Entra a Gemini , pude ser en la aplicación o en la página web.

, pude ser en la aplicación o en la página web. Da clic en el "+" para subir una imagen.

Una vez que tengas la fotografía cargada, lo único que tienes que hacer es escribir "¿Esta foto está hecha con IA?", y esperar a que la plataforma responda.

Otras preguntas de verificación para corroborar si una imagen está hecha con Inteligencia Artificial no son: "¿La IA de Google ha creado o editado este contenido?", "¿Se ha generado por IA?" o "Esta imagen es real?".

¿Qué pasa si se detecta una imagen hecha con IA?

En caso de que se detecte una imagen creada con IA, Gemini proporcionará una respuesta basada en los resultados de verificación.



Si detecta una marca de agua de SynthID, significa que toda la imagen se ha creado con IA.

Si no se detecta ninguna marca de agua de SynthID, significa que la imagen no se ha creado con la IA de Google.

Si no está claro si la imagen está creada con la Inteligencia Artificial de Google, las respuestas serán así:

