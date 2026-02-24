Cómo ve Washington: El berrinche de Trump, la misión de Marcelo y la muerte del Mencho

Este lunes 23 de febrero con el inicio de la semana, empezamos lo que yo llamo: "La visión práctica de un nuevo panorama legal y comercial entre Estados Unidos y México". Esto es totalmente distinto a lo que ha existido durante mucho tiempo. La decisión de la Corte Suprema del viernes 20 de este mes, cambió las cosas quitándole de las manos a Mr. Trump, el martillo con el que ejecuta sus amenazas contra los países que no cumplen con lo que es su voluntad del momento.

Para México, el fallo de la Corte Suprema, invalidó efectivamente los "Aranceles Recíprocos" y los "Aranceles específicos de Fentanilo/Inmigración" que habían estado estorbándoles a las importaciones y las exportaciones mexicanas a Estados Unidos.

Del 10 por ciento al 15 por ciento, "Why the hell not?"- ¿Qué diablos me lo impide?

El presidente Trump en uno de esos berrinches que le gusta hacer delante del mundo entero, uso los poderes de emergencia que la ley de Comercio Exterior de 1974 le otorga, para el mismo viernes imponerle al mundo entero un impuesto del 10 por ciento a todo lo que le venda a Estados Unidos.

El sábado por la noche, después de rumiar su rabia por horas, el presidente Trump anunció que había decidido que el 10 por ciento quedaría mejor siendo del 15 por ciento.

El problema es que ahora estamos entrando en otra zona nunca explorada. Yo le llamo "La laguna legal del T-MEC". Siguiendo el fallo del viernes, la Casa Blanca confirmó que los productos mexicanos que cumplen con el T-MEC siguen exentos de este nuevo recargo del 15 por ciento.

Sin embargo, Marcelo Ebrard, secretario de Economía notificó que, si bien el 85 por ciento de las exportaciones mexicanas están actualmente protegidas, la "incertidumbre" está creando una enorme carga administrativa para las empresas en centros de comercio fronterizo importantes como Ciudad Juárez en el lado mexicano.

¿Qué es lo que ocurre?

Que ya nadie sabe cuánto cobrar en las aduanas y nadie sabe tampoco, ¡a quien cobrárselo!

Mientras, México y Canadá formaron un Frente Unificado

Mientras estamos esperado para Julio, la tan temida revisión obligatoria de cada seis años del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) hay ya otras líneas de batalla que se están definiendo entre México y Canadá, como el "Plan de Acción Económica Conjunto".

"Ojo" esta es una maniobra estratégica para evitar que Washington "bilateralice" las negociaciones, enfrentando a los dos gobiernos, el mexicano y el canadiense para dividirlos.

China es el verdadero adversario que le causa comezón a Washington

Combatir a las importaciones, exportaciones e inversiones chinas sigue siendo el objetivo principal del gobierno del presidente Trump. Los negociadores estadounidenses ya advirtieron que impulsarán nuevas y estrictas "Reglas de Origen", diseñadas específicamente para impedir la entrada de componentes chinos a Estados Unidos a través de productos de fábricas mexicanas.

Es importante que ustedes sepan, que incluso se habla de una cláusula de "descalificación" para cualquier vehículo con contenido chino significativo que trate de entrar a Estados Unidos por México o Canadá.

La "cláusula Sunset":

Aun con toda esta estrategia de Unión entre canadienses y Mexicanos en los dos países continua el temor de que Mr. Trump active su amenaza de la llamada clausula "Sunset" .

Si los tres países no acuerdan una extensión de 16 años para julio, el acuerdo entrará en una fase de " vigilancia de la muerte ", una revisión anual continua que podría llevar a la expiración del tratado en 2036.

Marcelo Ebrard otra vez, traerá a Washington su uniforme de bombero

La razón es que el secretario de Economía de México viene listo a apagar varios fuegos de diferente tamaño y de diferente intensidad . Para eso tiene previsto reunirse en la capital de Estados Unidos con los funcionarios del área económica estadounidenses toda esta semana.

En su agenda estará como enfrentarse a la mecánica de los nuevos aranceles de la Sección 122 del código de Comercio Exterior de Estados Unidos.

La Misión del secretario Ebrard en Washington D. C. en primer lugar es "Tranquilizar las aguas entre los dos países".

Marcelo, como le dicen también aquí, viene a centrarse en la nueva definición de los nuevos aranceles de la Sección 122. El secretario mexicano de economía necesita llevarse una confirmación formal de que el nuevo arancel global del 15 por ciento (la solución alternativa para los aranceles del IEEPA, que fueron anulados) eximirá estrictamente a los productos mexicanos que cumplen con el T-MEC.

El "Plan de Acción" Canadá-México :

Un cambio importante de la semana pasada fue la formalización de una estrategia conjunta entre Ebrard y el ministro canadiense de Comercio, Dominic LeBlanc. Se trata de una postura defensiva seria y estratégica para la Revisión del T-MEC del próximo mes de julio.

" El Pasaporte de Minerales Críticos" :

En estos acuerdos entre México y Canadá se propone un "pasaporte de minerales". Para garantizar que los recursos canadienses y mexicanos como el litio, el cobre, y otros más, reciban prioridad en las cadenas de suministro de vehículos eléctricos; esto garantizaría la defensa de los productos de América del Norte.

Significa que México y Canadá toman en serio eliminar eficazmente la influencia china y por eso están formando este "Frente Unido".

¿Qué quiere decir todo esto?

Esta es una estrategia inteligente, porque al haber coordinación, México y Canadá están intentando evitar que Estados Unidos, utilice la táctica de "dividir para vencer" que es una de las preferidas del señor Trump.

Obviamente, la mejor opción general sería continuar con los tres países, Estados Unidos, México y Canadá, como miembros del acuerdo de América del Norte. Por eso para mantener a Canadá como parte del Tratado de América del Norte, México quiere que, desde antes de la próxima revisión, Trump vea esa unión de los tres países, como el mejor bloque competitivo contra China.

Mientras, hay más inciertos que surgirán pronto, porque el presidente Donald Trump iniciará el 30 de marzo un viaje por China.

La muerte del Mencho y porque está relacionada con lo anterior

La muerte de Nemesio Oceguera Cervantes, fundador del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a manos del ejército mexicano, es un evento trascendental que recalibra fundamentalmente la influencia en las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos.

'El Mencho', fue uno de los criminales más buscados por Estados Unidos. Su cartel, fue recientemente designado por Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera. Desde una perspectiva analítica, esta operación sirve como la principal "moneda de seguridad" para el actual gobierno de México.

La "Ofrenda de Paz" :

Por el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, había una recompensa de 15 millones de dólares. Descabezando a este cartel, México logró la "victoria" más significativa que la administración Trump ha exigido.

Con esta acción en México necesita entender que a su aliado del sur le va mejor sin tener que preocuparse constantemente de sus amenazas arancelarias.

Pegándole tan fuerte a este cartel, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, gana un considerable capital político con el cual argumentar que los aranceles globales del 15% invocados el sábado por el presidente Trump a través de la Sección 122 del Acta de Comercio Exterior no deben aplicarse a México.

La presidenta puede presentar a nuestro pais, ahora, no como la "fuente del problema", sino como un socio eficaz e indispensable para resolverlo. Además, a medida que se acerca la revisión del T-MEC en julio de 2026, la eliminación de El Mencho cambia la narrativa en torno a la "intervención".

México con esto puede refutar la narrativa de que es un país "gobernado por cárteles" y puede entrar en las negociaciones del T-MEC con una defensa "orientada a los resultados".

La misión de Marcelo :

Todos lo anteriormente referido, hace más compleja la misión del Secretario de Economía de México en su visita a Washington de esta semana. Por un lado, Marcelo va seguramente a aprovechar la noticia de la muerte de El Mencho para cambiar el enfoque de los aranceles como medidas punitivas hacia nuevas inversiones cooperativas en infraestructura de seguridad en América del Norte.

Por otro lado, el secretario necesitará llevarse las seguridades de que México será visto en forma más favorable, y sobre todo que será visto con más confianza.

Así de grande es lo ocurrido ayer en Jalisco.