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Cooperación en comercio e inversión gana impulso tras la visita de Sánchez a China

Ambas partes reforzarán la coordinación de políticas y profundizarán la cooperación industrial y en cadenas de suministro para generar más beneficios mutuos,

Cooperación en comercio inversión gana impulso tras la visita de Sánchez
China reafirmó su compromiso de profundizar los lazos económicos con España tras la cuarta visita a China en cuatro años del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.|Especial

Escrito por: Azteca Noticias

El Ministerio de Comercio de China destacó el crecimiento sostenido en la cooperación económica y comercial bilateral. Según la entidad, el comercio con España superó los 55 mil millones de dólares en 2025, con un crecimiento interanual cercano al 10 %.

La estructura comercial continúa mejorando, con un aumento en la proporción de productos de alta tecnología y alto valor añadido.

La inversión bilateral también se ha expandido hasta alcanzar casi los 11.000 millones de dólares, mientras que la cooperación en industrias y cadenas de suministro sigue profundizándose.

Durante la visita, ambas partes firmaron acuerdos para impulsar las exportaciones y promover la inversión sostenible.

Firman convenio con España

"El 14 de abril por la tarde, en presencia del primer ministro chino, Li Qiang, y del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el Ministerio de Comercio de China y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de España firmaron dos memorandos de entendimiento.

Estos incluyen acuerdos para ampliar las exportaciones hacia China aprovechando su amplio mercado, así como para fortalecer la cooperación económica y promover la inversión sostenible.

Ambas partes reforzarán la coordinación de políticas y profundizarán la cooperación industrial y en cadenas de suministro para generar más beneficios mutuos", dijo He Yadong, portavoz del Ministerio de Comercio de China.

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