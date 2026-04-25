Cooperación en comercio e inversión gana impulso tras la visita de Sánchez a China

El Ministerio de Comercio de China destacó el crecimiento sostenido en la cooperación económica y comercial bilateral. Según la entidad, el comercio con España superó los 55 mil millones de dólares en 2025, con un crecimiento interanual cercano al 10 %.

La estructura comercial continúa mejorando, con un aumento en la proporción de productos de alta tecnología y alto valor añadido.

La inversión bilateral también se ha expandido hasta alcanzar casi los 11.000 millones de dólares, mientras que la cooperación en industrias y cadenas de suministro sigue profundizándose.

Durante la visita, ambas partes firmaron acuerdos para impulsar las exportaciones y promover la inversión sostenible.

Firman convenio con España

"El 14 de abril por la tarde, en presencia del primer ministro chino, Li Qiang, y del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el Ministerio de Comercio de China y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de España firmaron dos memorandos de entendimiento.

Estos incluyen acuerdos para ampliar las exportaciones hacia China aprovechando su amplio mercado, así como para fortalecer la cooperación económica y promover la inversión sostenible.

Ambas partes reforzarán la coordinación de políticas y profundizarán la cooperación industrial y en cadenas de suministro para generar más beneficios mutuos", dijo He Yadong, portavoz del Ministerio de Comercio de China.