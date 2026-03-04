Notas
¡Segundos de terror! Leones atacan a niña de 10 años en zoológico de China
Un video viral captó el momento en que una niña fue atacada por unos leones en área prohibida de un zoológico en China.
Robots y maestros de Kung Fu hacen historia en China: así fue el show que sorprende al mundo | VIDEO
El espectáculo de robots bípedos en coreografía con jóvenes maestros del Kung Fu, es una muestra de la armonía entre humanos y máquinas en China.
La razón por la que recomiendan no tirar la basura este 17 de febrero, en el Año Nuevo Chino 2026
El Año Nuevo Chino 2026 comienza este 17 de febrero, acompañado de celebraciones y rituales para la prosperidad y abundancia, pero ¿por qué no se tira basura?
México y China: 54 años de una ejemplar amistad diplomática
La relación entre México y China es un ejemplo de cooperación económica, cultural y de desarrollo social a través de la integración de cadenas de valor.
Draco Malfoy ícono de Harry Potter se vuelve símbolo de buena suerte en el Año Nuevo chino
Draco Malfoy, el icónico personaje de Harry Potter, sorprende al convertirse en símbolo de fortuna para el Año Nuevo chino. Te contamos el porqué.
¡Tecnología récord! “Bolt”, el robot humanoide más rápido del mundo, ¿supera a los humanos?
Inspirado en Usain Bolt, este robot es el humanoide más rápido, alcanza 36 kilómetros por hora y supera a casi todos los humanos: impresionante VIDEO.