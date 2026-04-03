¿Moda prehistórica? Científicos presentan bolso hecho con “cuero” de dinosaurio; así lo obtuvieron

Un equipo internacional de científicos y diseñadores presentó un bolso fabricado con colágeno de dinosaurio derivado de fósiles de T-Rex, en un proyecto que busca revolucionar la industria del cuero con tecnología de laboratorio.

La pieza, de color turquesa, es exhibida en el museo Artis Zoo y el público la podrá ver hasta el próximo 11 de mayo, ya que posteriormente será subastada con un precio inicial estimado en más de 500 mil dólares, unos nueve millones de pesos, al tipo de cambio actual en México.

Designed by @enfinleve, this one-of-a-kind luxury 𝗧-𝗥𝗲𝘅 𝗟𝗲𝗮𝘁𝗵𝗲𝗿™ handbag marks the first public expression of a material created through our collaboration with @vml_global and The Organoid Company all playing a part.https://t.co/XPVspLxRO1#TRexLeather #TRex pic.twitter.com/Cn9CgIK54e — Lab-Grown Leather (@labgrownleather) April 2, 2026

¿Cómo lograron crear “cuero” a partir de un dinosaurio?

Cabe decir que este material fue desarrollado a partir de fragmentos antiguos de proteínas extraídas de restos fósiles de dinosaurios, y esos fragmentos fueron integrados en células animales modernas para producir colágeno, la base principal del cuero. Las empresas The Organoid Company y Lab-Grown Leather Ltd. lideraron este proyecto, que combina ingeniería genética y diseño experimental.

Conforme a sus creadores, el objetivo no es solo crear una pieza exclusiva, sino demostrar el potencial del cuero cultivado en laboratorio como alternativa sostenible frente al cuero tradicional.

Scientists and designers unveiled a handbag made with lab-grown collagen derived from Tyrannosaurus rex fossils https://t.co/qk3tMHPMW0 pic.twitter.com/hDxh6MHldd — Reuters (@Reuters) April 2, 2026

¿Por qué el bolso de “cuero” de dinosaurio genera tanta polémica?

A pesar del entusiasmo entre la comunidad científica, tambien se muestra escepticismo acerca del término “cuero de T-rex”.

Especialistas como la paleontóloga Melanie During, de la Universidad Libre de Ámsterdam, señalan que el colágeno en fósiles de dinosaurio solo sobrevive en fragmentos muy limitados que resultan insuficientes para recrear tejido real.

En la misma línea, el paleontólogo Thomas R. Holtz Jr., de la Universidad de Maryland, advierte que incluso si las proteínas coinciden, no replican la estructura compleja del cuero natural.

Great to see 𝗧-𝗥𝗲𝘅 𝗟𝗲𝗮𝘁𝗵𝗲𝗿™ brought forward through the combined strengths of biomaterials innovation, creative direction and forward-looking brand thinking. https://t.co/WkfphtTi12 via @usatoday — Lab-Grown Leather (@labgrownleather) April 2, 2026

¿Estamos ante el futuro del cuero en la industria de la moda?

Más allá del debate, el proyecto representa un avance en el campo de la biotecnología aplicada a la moda. Los impulsores aseguran que este tipo de materiales podría reducir el impacto ambiental, además de evitar el uso de piel animal y hasta crear productos altamente personalizados.

Sin embargo, aún existen desafíos técnicos, éticos y comerciales que deberán resolverse antes de una adopción masiva. Este bolso de “cuero” de T-rex no solo abre una nueva conversación acerca de la innovación, sino también sobre los límites de la ciencia; ¿etamos ante el inicio de una nueva era en la moda… o solo frente a una curiosidad tecnológica?