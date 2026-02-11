¿Cambiará la alerta sísmica en los celulares? CTR abre consulta pública

Con el propósito de actualizar la alerta sísmica que llega a los celulares, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) abrió una consulta pública para modificar los Lineamientos del Protocolo de Alerta Común, incluyendo la leyenda “Alerta Presidencial” que aparece actualmente en los dispositivos.

Consulta pública para el cambio de la alerta sísmica en los celulares

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que el pasado 29 de enero aprobó someter a consulta pública la actualización del mensaje del Protocolo de Alerta Común que se envía a todos los teléfonos celulares en caso de emergencia.

El objetivo es modificar la leyenda “Alerta Presidencial”, que actualmente aparece de manera predeterminada en el sistema operativo de los equipos por parte de los fabricantes, a fin de actualizar el mensaje que reciben las y los usuarios.

Por ello, la Comisión invita a la población en general, así como a especialistas, concesionarios y fabricantes, a participar en la consulta pública sobre la propuesta de modificación a los Lineamientos que establecen el Protocolo de Alerta Común.

Se prevé que a finales de febrero el Pleno de la Comisión cuente con los lineamientos definitivos con los nuevos mensajes de alerta, con el propósito de que funcionen como instrumentos de protección civil y gestión de riesgos, y reflejen su carácter preventivo, urgente y protector ante emergencias.

¿Cómo es el mensaje actual de la alerta sísmica en México?

Actualmente, el mensaje de alerta sísmica que se envía a los celulares incluye la fecha y hora del evento, la ubicación donde se originó el movimiento telúrico y la indicación de realizar los procedimientos de seguridad correspondientes.

Un ejemplo es: “Alerta presidencial. 2026-01-16 00:43. Sismo Severo en San Marco Gro. Realice procedimiento en caso de sismo.” Esta notificación suele llegar acompañada de un sonido de alarma para captar la atención de la población.

El ajuste al mensaje forma parte de una estrategia para fortalecer la comunicación en situaciones de emergencia, particularmente durante sismos, cuando la claridad y rapidez de la información pueden marcar la diferencia.

