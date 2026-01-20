¿Cambia la ‘Alerta Sísmica’ en tu celular? Así será el nuevo mensaje de emergencia en México

¡Atención, mexicanos! El sistema de alertas de emergencia para los celulares en México tendrá un cambio importante en el mensaje que se muestra al momento de avisarle a los usuarios sobre un sismo en alguna de las zonas del país, pero ¿qué dirá el nuevo mensaje?

¿Cómo será el nuevo mensaje de emergencia en México?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones en México (CRT) confirmó que habrá una modificación en la notificación en el mensaje de alerta sísmica en México, pero ¿cómo será la nueva notificación?

Para el nuevo mensaje , la CTR confirmó que se eliminará la leyenda de " Alerta Presidencial " , un texto que actualmente aparece en la notificación y que ha generado confusión entre los mexicanos.

Autoridades confirmaron que en las próximas semanas, se emitirá los lineamientos para que las compañías telefónicas y fabricantes de celulares muestren el mismo mensaje al momento de que se active el sistema de alertamiento.

En las próximas semanas, la @CRTGobMX emitirá los #Lineamientos para que todas las compañías telefónicas y fabricantes de celulares muestren el mismo mensaje en caso de que se active el sistema de alertamiento, eliminando la leyenda de "Alerta Presidencial". pic.twitter.com/vPHMn4v4zH — CRTGobMX (@CRTGobMX) January 19, 2026

Hasta el momento no hay información sobre si habrá un cambio en el tono de la alerta sísmica en el celular, por lo que se espera que todo siga igual.

¿Cómo es el mensaje actual de la alerta sísmica en México?

Actualmente el mensaje de alerta sísmica, indica la fecha y hora en la que ocurre el sismo, así como la ubicación donde se originó el movimiento telúrico, además indica que debe realizarse los procedimientos de seguridad.

"Alerta presidencial

2026-01-16 00:43

Sismo Severo en San Marco Gro. Realice procedimiento en caso de sismo."

Este mensaje suele llegar acompañado de un sonido de alarma para llamar la atención de los mexicanos.

El cambio del mensaje forma parte de una estrategia para fortalecer la comunicación en situaciones de emergencia, especialmente durante sismos, cuando la claridad y rapidez de la formación pueden marcar la diferencia.

VÁYANSE A LA VERGA YA ME IBA A DORMIR Y EMPIEZA A SONAR LA ALERTA SÍSMICA



PINCHE ALARMA TODA HORRIBLE pic.twitter.com/Pq6X85faWp — HΣΛVΥ |🇲🇽 (@_xHEAVYx__) January 16, 2026

¿Se puede desactivar la alerta sísmica de tu celular en México?

¡La respuesta es NO! Este tipo de alertas de emergencia no pueden desactivarse, ya que pertenecen al niel máximo de notificaciones de emergencia.

Además, por razones de seguridad pública, no puede ser desactivada o silenciada por las y los usuarios.