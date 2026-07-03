¿Cuándo dejará de llover en la CDMX? Estas son las causas de las precipitaciones en la capital
Las lluvias continúan en gran parte de la CDMX. Conoce qué fenómenos están provocando las precipitaciones y por qué se mantienen en la capital.
Las lluvias continuarán en la Ciudad de México (CDMX) debido a la presencia de diersos sistemas meteorológicos que mantienen condiciones de inestabilidad en gran parte del país. Además, las autoridades activaron la Alerta Amarilla en ocho alcaldías por prónostico de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche del jueves.
¿Por qué está lloviendo en la CDMX?
La persistencia de las lluvias en la CDMX se debe a la interacción de varios fenómenos meteorológicos. De acuerdo con la Conagua, canales de baja presión en el interior del país interactúan con la inestabilidad generada por una circulación ciclónica y una vaguada en niveles altos de la atmósfera, además del desplazamiento de la onda tropical número 14.
Para este viernes, la onda tropical número 14 se extenderá frente a las costas de Colima y Michoacán, mientras que la onda tropical número 15 recorre el sureste mexicano.
De las 18 a las 21 horas de hoy, se prevén #Lluvias fuertes con posible #Granizo en zonas de #Campeche y #Yucatán, así como #Chubascos en zonas de #QuintanaRoo. Detalles, en el gráfico pic.twitter.com/bbBVDwywS6— CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 3, 2026
Ambos sistemas seguirán interactuando con la circulación ciclónica, la vaguada en niveles altos y los canales de baja presión.
Como resultado, se mantendrán las condiciones para chubascos y lluvias fuertes en gran parte del territorio nacional, incluido el Valle de México, donde se pronostican lluvias puntuales muy fuertes.
Activan Alerta Amarilla por lluvias y posible caida de granizo
Ante el pronóstico para la tarde y noche de este jueves 2 de julio de 2026, las autoridades activaron la Alerta Amarilla por lluvias fuertes y posible caída de granizo en ocho alcaldías de la Ciudad de México.
Las demarcaciones donde se mantiene la alerta son:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tlalpan
⚠️Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del jueves 02/07/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @cuajimalpa_gob, @TuAlcaldiaGAM, @ALaMagdalenaC, @AlcaldiaMHmx, @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.… pic.twitter.com/v2lnCH7Z2Z— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 2, 2026
De acuerdo con el pronóstico y la activación de la Alerta Amarilla, las lluvias más intensas se esperan durante la tarde y la noche de este jueves 2 de julio de 2026.
n ese periodo podrían registrarse precipitaciones fuertes, acompañadas de posible caída de granizo en diversas zonas de la Ciudad de México, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones si tiene actividades al aire libre o planea trasladarse durante esas horas.