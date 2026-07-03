¿Cuándo dejará de llover en la CDMX? Estas son las causas de las precipitaciones en la capital

Las lluvias continuarán en la Ciudad de México (CDMX) debido a la presencia de diersos sistemas meteorológicos que mantienen condiciones de inestabilidad en gran parte del país. Además, las autoridades activaron la Alerta Amarilla en ocho alcaldías por prónostico de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche del jueves.

¿Por qué está lloviendo en la CDMX?

La persistencia de las lluvias en la CDMX se debe a la interacción de varios fenómenos meteorológicos. De acuerdo con la Conagua, canales de baja presión en el interior del país interactúan con la inestabilidad generada por una circulación ciclónica y una vaguada en niveles altos de la atmósfera, además del desplazamiento de la onda tropical número 14.

Para este viernes, la onda tropical número 14 se extenderá frente a las costas de Colima y Michoacán, mientras que la onda tropical número 15 recorre el sureste mexicano.

De las 18 a las 21 horas de hoy, se prevén #Lluvias fuertes con posible #Granizo en zonas de #Campeche y #Yucatán, así como #Chubascos en zonas de #QuintanaRoo. Detalles, en el gráfico pic.twitter.com/bbBVDwywS6 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 3, 2026

Ambos sistemas seguirán interactuando con la circulación ciclónica, la vaguada en niveles altos y los canales de baja presión.

Como resultado, se mantendrán las condiciones para chubascos y lluvias fuertes en gran parte del territorio nacional, incluido el Valle de México, donde se pronostican lluvias puntuales muy fuertes.

Activan Alerta Amarilla por lluvias y posible caida de granizo

Ante el pronóstico para la tarde y noche de este jueves 2 de julio de 2026, las autoridades activaron la Alerta Amarilla por lluvias fuertes y posible caída de granizo en ocho alcaldías de la Ciudad de México.

Las demarcaciones donde se mantiene la alerta son:



Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

De acuerdo con el pronóstico y la activación de la Alerta Amarilla, las lluvias más intensas se esperan durante la tarde y la noche de este jueves 2 de julio de 2026.

n ese periodo podrían registrarse precipitaciones fuertes, acompañadas de posible caída de granizo en diversas zonas de la Ciudad de México, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones si tiene actividades al aire libre o planea trasladarse durante esas horas.