Marchan en Múnich para exigir al G7 actuar contra la pobreza

Unos 4,000 manifestantes salieron el sábado 25 de junio en Múnich para pedir a los líderes del Grupo de los Siete países más industrializados (G7) que tomen medidas para luchar contra la pobreza, el cambio climático y el hambre en el mundo, además de poner fin a la dependencia de los combustibles fósiles rusos en su próxima cumbre.

Los manifestantes llevaban pancartas en las que se leía "Detengan la Guerra de Rusia", "EU y OTAN salgan de Ucrania" y "El imperialismo comienza aquí", y exigían que el G7 destine más fondos a la prevención de crisis, la gestión de conflictos civiles y el desarrollo económico.

"Hoy estamos de nuevo en el G7 porque nos hemos dado cuenta de que nada ha mejorado (...) hace mucho tiempo que nos estamos destruyendo a nosotros mismos", dijo Lisa Munz.

La protesta fue patrocinada por más de 15 organizaciones, entre ellas WWF Alemania, Oxfam Alemania, Greenpeace y Pan para el Mundo.

"La manifestación es una clara señal del fuerte deseo de muchas personas de que los países del G7 adopten una política fundamentalmente diferente", dijo Oxfam Deutschland en un comunicado.

La policía y los manifestantes tuvieron un altercado durante la protesta contra el G7. Agentes de policía con equipo antidisturbios empujaron a los manifestantes que sostenían pancartas y pancartas durante el breve enfrentamiento físico. Los manifestantes le habían dicho a la policía que se fuera con cánticos de protesta, y un manifestante insultó a la policía.

Protestas en #Alemania antes de la cumbre del #G7



Organizaciones ambientales exigen a las siete grandes economías que abandonen el carbón como fuente de energía a más tardar en 2030.



Según los manifestantes, de esta manera se enviaría una señal a China e India. /jpc pic.twitter.com/RqWsa4KYY6 — DW Español (@dw_espanol) June 25, 2022

Cumbre G7

Los líderes de Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Canadá y Japón, los países del G7, se reunirán desde el domingo en una cumbre de tres días en Schloss Elmau, en las montañas de Baviera.

Uno de los objetivos es aumentar la presión sobre Rusia, cuya invasión a Ucrania ha creado escasez de alimentos y energía en todo el mundo.

Los líderes del G7 tienen previsto debatir la creación de un club del clima para coordinar mejor la fijación de precios del carbono y otros planes de reducción de emisiones.

Se han desplegado casi 20,000 agentes de policía para garantizar la seguridad en la cumbre del G7.