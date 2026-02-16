¿Moches en la SEP? Denuncian presuntos cobros de colaborador de Marx Arriaga para contratar personal

Acusaciones de presuntos cobros indebidos dentro de la Secretaría de Educación Pública (SEP) vuelven a colocar en el centro de la polémica a la Dirección General de Materiales Educativos. De acuerdo con un mensaje de texto enviado por un trabajador que pidió el anonimato, el funcionario venezolano encargado de contenidos de los libros de texto fue denunciado ante el Órgano Interno de Control por supuestamente cobrar dinero a personas interesadas en ser contratadas.

El señalamiento apunta directamente a Sady Loaiza, colaborador cercano de Marx Arriaga, quien encabezaba la Dirección de Materiales Educativos. Según el testimonio referido, Loaiza habría solicitado depósitos económicos a cambio de facilitar contrataciones dentro de la dependencia.

Así fue la denuncia al funcionario venezolano que trajo Marx Arriaga

En el mensaje difundido, el trabajador asegura que “el venezolano encargado de los contenidos de los libros de texto” fue acusado ante el Órgano Interno de Control por cobrar a su gente para que la SEP los contratara. La versión señala que los montos solicitados alcanzarían los 40 mil pesos como mínimo.

El denunciante también afirma que el 11 de julio “los cacharon”, aunque supuestamente se le permitió concluir el mes, y que desde el primero de agosto ya no se encontraba en funciones. Además, se menciona que los depósitos solicitados debían realizarse, presuntamente, en la cuenta de su pareja.

Cuestionamientos públicos hacia Sady Loaiza

Sobre el perfil de Loaiza, se recordó que fue traído desde Venezuela y que su papel dentro de la SEP generó dudas desde su llegada. En declaraciones difundidas, Israel Sánchez Martínez, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, cuestionó cuál era exactamente su cargo y trayectoria, señalando diferencias entre experiencia en bibliotecas y la responsabilidad sobre contenidos educativos.

Asimismo, Alan Capetillo, vocero del Frente Nacional por la Familia en Aguascalientes, criticó la orientación ideológica que —según su postura— se buscaba impulsar a través de los contenidos educativos.

SEP guarda silencio ante denuncia contra Sady Loaiza

Hasta el momento señalado en la información proporcionada, la SEP no se ha pronunciado públicamente sobre la presunta denuncia contra Sady Loaiza ni sobre las acusaciones relacionadas con los supuestos “moches”.

También se informó que, a través de la plataforma “Transparencia para el Pueblo”, se solicitó información sobre la denuncia y la eventual remoción del funcionario, sin que hasta ahora exista respuesta.

Las acusaciones se suman al contexto de controversia que rodea a la Dirección General de Materiales Educativos y a la gestión encabezada por Marx Arriaga.