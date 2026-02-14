Oposición arremete contra Marx Arriaga tras postura de la SEP

Dirigentes y legisladores de oposición reiteraron su exigencia en la salida de Marx Arriaga luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) informara que la Dirección General de Materiales Educativos tendrá un cambio administrativo sin que ello implique su destitución inmediata.

Las reacciones se concentraron en redes sociales, donde figuras políticas cuestionaron que el movimiento anunciado por la SEP no resuelve el fondo de la polémica que ha rodeado la elaboración de los libros de texto gratuitos.

El posicionamiento oficial, que negó un desalojo y aclaró que se trata de un procedimiento administrativo, no frenó las críticas desde distintos frentes de la oposición.

Oposición advierte que el cambio administrativo no será suficiente

Para la oposición, el anuncio de la SEP no modifica los cuestionamientos acumulados en torno al papel que Marx Arriaga desempeñó al frente del área encargada de los materiales educativos.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, sostuvo que el episodio refleja desorden interno y responsabilizó al funcionario por decisiones adoptadas durante su gestión.

A @MarxArriaga lo sacaron de la SEP a la fuerza. Con policías. Atrincherado como cobarde, escondido detrás de un escritorio mientras el desastre que dejó en la educación le explotaba en la cara. Esa es la postal del gobierno de MORENA. Un circo reventándose desde adentro.



Por su parte, Xóchitl Gálvez cuestionó su influencia en la elaboración de los libros de texto distribuidos a nivel nacional y señaló que el debate no puede limitarse a un ajuste administrativo.

En manos de este personaje, que con prepotencia se niega a dejar el poder, estuvo la responsabilidad de elaborar los libros de texto que se entregan a niñas y niños de nuestro país.



¿Cuántos de ellos siguen aludiendo al obradorismo a manera de protección?



El diputado Héctor Saúl Téllez calificó como “escandaloso” el movimiento en la SEP y reiteró acusaciones sobre presuntas irregularidades y controversias relacionadas con los contenidos educativos.

Desde su perspectiva, el cambio en la naturaleza de la plaza no responde a las críticas de fondo ni a las exigencias de responsabilidad política.

🚨 ¡Escandaloso despido en la SEP!



👉🏼 Marx Arriaga, Director General de Materiales Educativos, ¡por fin! fue removido de su cargo tras acusaciones de corrupción y adoctrinamiento ideológico.



¿Cuáles fueron los motivos de su despido?



Libros de texto reavivan la disputa entre SEP y oposición

Las críticas reactivaron el debate sobre los libros de texto gratuitos, cuya elaboración generó controversia durante el actual sexenio.

Para la oposición, el tema no se reduce a un movimiento interno dentro de la dependencia, sino a las decisiones adoptadas en materia de contenidos y política educativa.

Hasta el momento, la SEP no ha anunciado quién asumirá la Dirección General de Materiales Educativos tras el cambio administrativo.