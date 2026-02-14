Logo Inklusion Sitio accesible
Oposición arremete contra Marx Arriaga tras postura de la SEP

Dirigentes y legisladores reaccionaron en redes sociales luego de que la SEP aclarara que Marx Arriaga no dejará la institución pese al nuevo nombramiento en Materiales Educativos.

Captura de publicación en X del diputado Héctor Saúl con críticas a Marx Arriaga, superpuesta sobre imagen de Marx Arriaga en una conferencia.
El diputado Héctor Saúl calificó como “escandaloso” el movimiento en la SEP y reiteró señalamientos contra Marx Arriaga tras el comunicado oficial | FIA
Escrito por: Viridiana Castillo

Con información de: Maxi Peláez

Dirigentes y legisladores de oposición reiteraron su exigencia en la salida de Marx Arriaga luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) informara que la Dirección General de Materiales Educativos tendrá un cambio administrativo sin que ello implique su destitución inmediata.

Las reacciones se concentraron en redes sociales, donde figuras políticas cuestionaron que el movimiento anunciado por la SEP no resuelve el fondo de la polémica que ha rodeado la elaboración de los libros de texto gratuitos.

El posicionamiento oficial, que negó un desalojo y aclaró que se trata de un procedimiento administrativo, no frenó las críticas desde distintos frentes de la oposición.

Oposición advierte que el cambio administrativo no será suficiente

Para la oposición, el anuncio de la SEP no modifica los cuestionamientos acumulados en torno al papel que Marx Arriaga desempeñó al frente del área encargada de los materiales educativos.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, sostuvo que el episodio refleja desorden interno y responsabilizó al funcionario por decisiones adoptadas durante su gestión.

Por su parte, Xóchitl Gálvez cuestionó su influencia en la elaboración de los libros de texto distribuidos a nivel nacional y señaló que el debate no puede limitarse a un ajuste administrativo.

El diputado Héctor Saúl Téllez calificó como “escandaloso” el movimiento en la SEP y reiteró acusaciones sobre presuntas irregularidades y controversias relacionadas con los contenidos educativos.

Desde su perspectiva, el cambio en la naturaleza de la plaza no responde a las críticas de fondo ni a las exigencias de responsabilidad política.

Libros de texto reavivan la disputa entre SEP y oposición

Las críticas reactivaron el debate sobre los libros de texto gratuitos, cuya elaboración generó controversia durante el actual sexenio.

Para la oposición, el tema no se reduce a un movimiento interno dentro de la dependencia, sino a las decisiones adoptadas en materia de contenidos y política educativa.

Hasta el momento, la SEP no ha anunciado quién asumirá la Dirección General de Materiales Educativos tras el cambio administrativo.

