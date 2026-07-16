No solo tiene labios naranjas: el nuevo mono descubierto en África podría extinguirse antes de ser conocido

Un equipo de investigadores internacional identificó una nueva especie de mono con labios naranjas en la República del Congo, el hallazgo está cambiando la comprensión sobre la evolución del los primates africanos.

Así es el nuevo mono de labios naranjas

Se trata de Colobus congoensis, conocido localmente como Likweli, un mono de pelaje negro brillante, labios y marcas faciales de color naranja crema, además de un característico rugido profundo.

Los investigadores describen a este primate como un animal de pelaje liso y reflectante, con una larga cola, grandes orejas plegadas y distintivos rasgos faciales.

Además, tiene características craneales, dentales y esqueléticas únicas que lo diferencian de todos los demás monos colobos africanos conocidos.

Identifican una nueva especie de mono con labios naranjas #LlamadoalaTierra https://t.co/SzQzv8eOo5 — CNN en Español (@CNNEE) July 16, 2026

Otros de sus rasgos es su pequeño tamaño. Con un peso aproximado de 6.8 kilogramos, el Colobus congoensis es más pequeño que otras especies emparentadas.

De acuerdo con científicos de la Universidad Atlántica de Florida (FAU) y del Centro de Posgrado de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), el descubrimiento convinerte al Colobus congoensis en la quinta nueva especie de mono indentificada en África en los últimos 75 años.

Estas son las especies más cercanas al nuevo primate

De acuerdo con la autora principal del estudio, Kate Datwiler, profesora asociada de Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias Charles E. Schimidt de la FAU, explicó que el pariente más cercano a este nuevo primate es el Colobus satanas, una especie del centro-oeste de África.

El mono de labios naranjas ya podría estar en peligro de extinción

De acuerdo con CNN, cientificos han advertido que el hallazgo de Likweli es incierto. Los avistamientos se concentraron en un área de apenas 1,700 kilómetos cuadrados, por lo que proponen clasificar al Colobus congoensis como En Peligro de Extinción debido a su limitada distribución, la pérdida de hábitad y la presión de la caza.

Gran parte de su territorio se encuentra en el Parque Nacional de Lomami por lo que la protección de esta región será clave para garantizar la superviviencia de la especie.

