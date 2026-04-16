De la Sindicatura a la Casa de Justicia: Capturan al exsíndico de San Andrés Cholula, Iván Cuautle Minutti

Este miércoles 15 de abril de 2026, elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE Puebla) aprehendieron a Iván Cuautle Minutti, quien se desempeñaba como síndico municipal de San Pedro Cholula. La detención marca un punto crítico en una serie de investigaciones que han perseguido al exfuncionario desde el año pasado.

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💰⚖️ Detuvieron en Puebla a Iván Cuautle Minutti, exsíndico de San Pedro Cholula. Se le acusa de presuntos actos de corrupción y vínculos con grupos delictivos pic.twitter.com/Nd6po4C9Fp — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 16, 2026

El operativo de captura

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el arresto ocurrió en punto de las 15:10 horas en la zona de San Francisco Acatepec, perteneciente al municipio de San Andrés Cholula. Agentes de la Policía Ministerial interceptaron a Cuautle Minutti en las inmediaciones de la iglesia local, en un operativo que, según testigos, fue rápido y sin resistencia por parte del señalado.

Tras su captura, el exsíndico fue trasladado de inmediato a las instalaciones de la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, donde quedó a disposición de la autoridad judicial para determinar su situación legal en las próximas horas.

¿Por qué detuvieron a Iván Cuautle Minutti?

Aunque la Fiscalía ha mantenido hermetismo sobre el expediente específico de este miércoles, fuentes cercanas al caso indican que los cargos actuales están relacionados con el delito de extorsión. Sin embargo, este no es su primer encuentro con la justicia.



Falsedad de declaraciones: En septiembre de 2025, fue vinculado a proceso y separado de su cargo tras detectarse irregularidades en sus testimonios oficiales.

En septiembre de 2025, fue vinculado a proceso y separado de su cargo tras detectarse irregularidades en sus testimonios oficiales. Conflicto en el Mercado Cosme del Razo : Cuautle Minutti ha sido señalado por locatarios como uno de los orquestadores de la irrupción violenta en el mercado en julio de 2025. Se le acusa de presuntamente haber recibido pagos ilícitos de hasta 1.5 millones de pesos a cambio de la gestión ilegal de espacios comerciales.

Vínculos con grupos de choque: Las investigaciones ministeriales sugieren que el exfuncionario mantenía comunicación con grupos externos para desestabilizar el orden en centros de abasto municipales.

Un revés tras su intento de regresar al poder

Apenas a inicios de este 2026, la defensa de Iván Cuautle Minutti intentó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenara su restitución en el cargo, argumentando la protección de sus derechos políticos. No obstante, las carpetas de investigación han pesado más que sus aspiraciones administrativas.