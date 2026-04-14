La cifra negra del terror: 93% de extorsiones en México no se denuncian por miedo y desconfianza

La amenaza se convierte en la principal herramienta de los extorsionadores. Obligan a las personas a entregar dinero con la promesa de no hacerles daño. En pocas palabras, ponen precio a su seguridad: este es el delito de extorsión en México.

Una empresaria anónima relata el calvario: “Si no les dábamos el dinero que pedían, nos iban a llamar por teléfono e iban a atentar contra la vida de alguno de mis familiares”.

¿Por qué no se denuncia? El 93% de los casos de extorsión quedan en la “cifra negra”

Un comerciante describe el impacto devastador: “Ha sido un terror constante, ha sido dejar tu negocio, dejar tu trabajo, dejar tu casa”. La realidad alarma: datos del INEGI revelan que la extorsión registra una de las cifras negras más altas en México: más del 93% de los casos no se denuncian.

Este miedo paraliza a las víctimas. El comerciante explica las razones: “Por represalias y por miedo, aparte de que no estamos seguros de denunciar y de que nos vayan a tomar la denuncia o que vaya a avanzar la denuncia”.

ENVIPE 2025: Desconfianza en las autoridades frena la justicia en el país

Los más recientes datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2025) detalla que el 63% de la población no denuncia por causas atribuibles a la autoridad. Estas incluyen la pérdida de tiempo, la desconfianza en las instituciones y el miedo al agresor o la falta de pruebas.

Algunos se atreven a denunciar, pero enfrentan frustración. La empresaria anónima cuenta: “Rectifico la denuncia y pues al momento ya no pasa nada, no está bien que esta persona siga suelta, lo tenemos ubicado, sabemos dónde está y que siga así como si nada”.

Años de cárcel: El desglose de las penas agravadas por extorsión

La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión establece un castigo máximo de 25 años de prisión, que se puede extender según agravantes.

El maestro en Derecho Penal, Juan Miguel González Reyna, precisa: “De los 25 años que es la máxima, sumaremos 8 años si se hace en contra de comerciantes, de esos 25 se podrían sumar 12 años si fuera hacia grupos vulnerables: menores de edad o adultos mayores y de esos 25 años hasta 17 años más en caso de delitos violentos”.

A pesar de estas penas severas, la extorsión mantiene alta incidencia en todo el país. Las víctimas piden acciones efectivas para romper el ciclo de impunidad.