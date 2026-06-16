Día del Padre: por qué cambia la fecha cada año

A diferencia de celebraciones con fechas fijas inamovibles en el calendario —como el Día de las Madres el 10 de mayo o el Día del Niño el 30 de abril—, el Día del Padre modifica su fecha de celebración cada año en México y en gran parte de América Latina. Esto se debe a una regla oficial adoptada a mediados del siglo XX que establece que la festividad no se rige por un número de día específico, sino por una posición dominical: se conmemora el tercer domingo de junio.

Esta estructura variable permite que las familias organicen los festejos en un día de descanso generalizado, evitando las complicaciones laborales que ocurren cuando una festividad cae a mitad de la semana.

Cuándo se celebra el Día del Padre en México

En México, la celebración tiene lugar de manera oficial el tercer domingo del mes de junio. Debido a esta fluctuación matemática, la fecha exacta del festejo puede ocurrir tan temprano como el 15 de junio o retrasarse hasta el 21 de junio, dependiendo de la configuración de los días de la semana en el año en curso.

A nivel internacional, México comparte este mismo criterio de asignación con países como Estados Unidos, Colombia, Chile, Argentina, Ecuador y el Reino Unido.

Origen de la celebración del Día del Padre en México

La idea de instaurar un día para homenajear a los padres nació en Estados Unidos en 1910, impulsada por Sonora Smart Dodd, quien buscaba reconocer a su padre, un veterano de la Guerra Civil que la crió a ella y a sus hermanos de manera solitaria. La propuesta cobró relevancia institucional hasta que en 1966 el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson firmó una proclamación para declarar formalmente el tercer domingo de junio como el Día del Padre.

En México, la festividad comenzó a adoptarse de manera paulatina en las escuelas y centros comunitarios durante la década de 1950, impulsada por intereses comerciales y educativos para equiparar la figura paterna con el peso social que ya tenía el Día de la Madre. Finalmente, el país se alineó por completo al calendario estadounidense para facilitar las dinámicas comerciales, turísticas y de consumo de la época.

Qué día cae el Día del Padre en 2026

Este año 2026, el Día del Padre en México se celebrará el domingo 21 de junio. Al ser el límite máximo que la regla del tercer domingo permite en el calendario, las familias contarán con la tercera semana completa del mes para coordinar los festejos y las reuniones para consentir a los papás del hogar.