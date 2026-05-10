¡No te quedes sin felicitar a mamá! Los mejores mensajes de WhatsApp para mandar este Día de las Madres 2026

¡Aún estás a tiempo! El Día de las Madres 2026 ya está aquí y, aunque el amor se demuestra todos los días, este 10 de mayo es la oportunidad perfecta para recordarles lo especiales que son en nuestras vidas.

Mensajes de WhatsApp para enviar este Día de las Madres 2026

Si las palabras no te salen o buscas algo más creativo que un simple "feliz día", te compartimos algunos mensajes de WhatsApp que puedes enviar antes de que termine este 10 de mayo 2026.

Frases emotivas y profundas:



"Gracias por ser mi ancla en las tormentas y mi luz en los días oscuros. ¡Feliz día, mamá!"

"No importa cuántos años pasen, tus abrazos siguen siendo mi lugar favorito en el mundo."

"Madre: la palabra más bella que ha pronunciado el ser humano. Gracias por ser la mía."

"Por tu amor incondicional, tus desvelos y esos consejos que siempre tenían razón... ¡Te amo, mamá!"

"Dios me bendijo con muchas cosas, pero la más grande de todas fue elegirte como mi madre."

Frases cortas y directas:



"A la reina de la casa y dueña de mi corazón: ¡Feliz 10 de mayo!"

"Gracias por hacer de nuestra familia el lugar más feliz. ¡Felicidades, mamá!"

"Eres mi ejemplo a seguir y mi mayor orgullo. ¡Feliz Día de las Madres!"

"Hoy celebramos al amor en su forma más pura: ¡A ti, mamá!"

"¡Felicidades a la mujer que hace que todo parezca posible!"

Frases con un toque de humor:



"¡Felicidades, mamá! Gracias por no haberme regalado cuando era adolescente. ¡Te quiero!"

"Hoy te celebramos a ti... y a tu infinita paciencia para aguantarnos. ¡Feliz día!"

"Mamá, tenías razón en todo. Ya lo dije, ¿feliz ahora? ¡Te amo muchísimo!"

"Iba a buscarte el mejor regalo del mundo, pero luego me acordé de que ya me tienes a mí. ¡Felicidades!"

"Felicidades a la jefa de jefas. Gracias por ser el motor que nos mueve a todos."

¿Por qué el Día de las Madres se celebra el 10 de mayo?

De acuerdo con el Gobierno de México el Día de las Madres se celebra el 10 de mayo, por ser el mes consagrado a la Virgen, mientras que el día se eligió porque en esa ápoca en México se pagaba en las decenas.

Sin embargo, otras fuentes sitúan el primer día de la madre mexicano en Oaxaca en el año 1913, cuando la esposa de un presbítero metodista encontró una revista donde se comentaba este festejo, y decidió retomar la idea.