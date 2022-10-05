Llega a Diputados minuta que amplia presencia de Fuerzas Armadas

La Cámara de Diputados recibió para su revisión y validación el proyecto de decreto que ampliará hasta el 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en el país.

El documento que contiene cambios formulados por el Senado fue turnado en automático a la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro.

Las modificaciones hechas en la Cámara de Senadores establece que el Ejecutivo Federal presentará informes semestrales al Congreso sobre el desempeño de las Fuerzas Armadas y crea una Comisión Bicameral, integrada por diputados y senadores que podrá citar a comparecer a los titulares del gabinete de seguridad.

También incluye otorgar recursos en el 2023 para fortalecer a las policías estatales y municipales.

La reforma al artículoquinto transitorio de la Constitución en materia de Guardia Nacional, establece que las fuerzas armadas permaneceran realizando tareas de seguridad pública hasta el 2028 en tanto la Guardia Nacional se consolida.

Senado valida dictamen sobre ampliación de fuerzas armadas en las calles

Después casi 8 horas de debate el nuevo dictamen para que las Fuerzas Armadas permanezcan en tareas de seguridad pública fue aprobado con 87 votos a favor Y 40 en contra.

La reforma contempla que haya informes semestrales del Ejecutivo Federal sobre el desempeño de las Fuerzas Armadas, se crea una Comisión Bicameral que podrá citar a comparecer a los titulares del gabinete de seguridad y se otorgan recursos para fortalecer a las policías estatales y municipales a partir del 2023.