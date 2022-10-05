AMLO agradece a senadores aprobación de reforma sobre Fuerzas Armadas

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) agradeció a los 87 senadores que votaron por la reforma que amplía la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles para tareas de seguridad pública.

En la mañanera hoy, AMLO aseguró que los senadores priorizaron la seguridad pública por encima de sus partidos políticos.

#EnLaMañanera | Tras reconocer a los senadores por aprobar la reforma que mantiene al #Ejército en las calles hasta 2028 con supervisión del legislativo, el presidente @lopezobrador_ confió en que en breve se avale en San Lázaro y congresos locales pic.twitter.com/T9UOIBBapi — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 5, 2022

“Agradecerles a los senadores porque hicieron a un lado la politiquería en otros casos prefirieron seguir con su actitud conservadora, reaccionaria que no tiene que ver con la seguridad, con la molestia que les causa la transformación porque son muy retrogradas, muy reaccionarios, muy conservadores”, expresó durante la mañanera.

El Presidente confía que la iniciativa de las Fuerzas Armadas que regresará a la Cámara de Diputados habrá menos problemas para que se remita al Ejecutivo.

AMLO reiteró que la reforma constitucional de las Fuerzas Armadas será en favor de la seguridad de la ciudadanía.

“Estoy seguro que no va haber problema porque donde había más resistencia y menos votos era en el senado porque no es una reforma a la ley, es una reforma constitucional y requiere de las dos tercera partes”, explicó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que senadores que no votaron a favor de dictamen para mantener a fuerzas armadas son “conservadores” pic.twitter.com/Emz9O51tSP — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 5, 2022

AMLO asegura que Fuerzas Armadas respetan derechos humanos



El Presidente explicó que existe una confianza hacia las Fuerzas Armadas, incluso aseguró que las violaciones de derechos humanos que existieron en años anteriores se debieron a órdenes de civiles, pero confía en que con esta ampliación de las Fuerzas Armadas se fortalezca la Guardia Nacional.

“se amplia el plazo para que el Ejército y la Secretaría de Marina puedan estar hasta 2028 apoyando la consolidacion de la Guardia Nacional y que puedan estar ayudando en labores de seguridad pública y les tenemos confianzas a los integrantes de las Fuerzas Armadas porque prevalece ahora una concepción distinta hacerca del respeto absoluto a los derechos humanos, yo diría que no siempre fue culpa de ellos la violación de derechos humanos, mas bien reitero de que las Fuerzas Armadas recibian órdenes de autoridades civiles ahora, como lo muestra ese documento, no solo ya está en la Constitución”, indicó.