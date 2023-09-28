¿Ultimátum? Ebrard asegura que Tribunal Electoral ordena a Morena responder impugnación

En la red social 'X', antes conocida como Twitter, el excanciller mexicano, Marcelo Ebrard, compartió una imagen en la que el Tribunal Electoral ordenó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena responder a la impugnación del pasado domingo 10 de septiembre.

La imagen compartida por Ebrard se da horas más tarde de que el presidente de Morena, Mario Delgado, aseguró que la denuncia no afectaría en la unidad del partido guinda.

“Se está dentro de los tiempos que tiene la comisión de honestidad, que ellos tienen un reglamento para resolver los asuntos que tiene que atender, hay tiempos que tienen que atender y no hay ninguna irregularidad, se está revisando de manera muy precisa esa impugnación y pues se va a resolver a su tiempo”, aseveró.

Mario Delgado aseguró que aún están a tiempo para resolver la impugnación de Ebrard

El titular del partido guinda aseguró que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) se encuentra dentro de los tiempos para resolver la impugnación, al tiempo que detalló tienen un reglamento especifico.

“Ellos tienen un reglamento para resolver todos los asuntos. Hay tiempos que tienen que atender y no hay ninguna irregularidad, se está revisando de manera muy precisa esa impugnación y pues se va a resolver a su tiempo”, sentenció.

Ordena el Tribunal Electoral a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA responda a la impugnación que presentamos el 10 de septiembre. pic.twitter.com/1q2yLowRMF — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 28, 2023

¿Por qué Ebrard presentó un juicio contra Morena?

Ebrard aseguró que el partido Morena no respetó sus derechos al no responder en los tiempos que le asignó la Sala Superior, por este motivo, la demanda le pidió a la comisión lo siguiente:

“Admita la demanda de nulidad y posterior reposición del proceso interno de Morena para la elección de la Coordinación de la Defensa de la Transformación”.

Por su parte, la Comisión procederá a actuar de la siguiente de la siguiente manera en este caso especifico:

