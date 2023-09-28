Mario Delgado niega que denuncia de Marcelo Ebrard afecte unidad de Morena

Mario Delgado, presidente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), negó que la denuncia en materia electoral que ha interpuesto Marcelo Ebrard para que se reponga el proceso de reelección de la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación afecte la unidad del partido.

Delgado Carrillo dijo que es un derecho del excanciller y que no afecta en nada la unidad del partido guinda:

"Se está dentro de los tiempos que tiene la comisión de honestidad, que ellos tienen un reglamento para resolver los asuntos que tiene que atender, hay tiempos que tienen que atender y no hay ninguna irregularidad, se está revisando de manera muy precisa esa impugnación y pues se va a resolver a su tiempo", aseveró.

Le recuerdo a Mario Delgado que MORENA no ha resuelto la impugnación que presentamos por serias irregularidades en la encuesta, la respuesta será decisiva para nosotros. Veo que no ha entendido lo que sucede. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 19, 2023

Asimismo, destacó que la denuncia interpuesta por el exfuncionario no tiene ningún tipo de afectación, pues lo que se ha visto con los recorridos de Claudia Sheinbaum es "mucha unidad en torno a nuestro movimiento".

Marcelo Ebrard presenta denuncia en contra de Morena

Fue el pasado lunes cuando Marcelo Ebrard interpuso un juicio para la protección de derechos, a través del cual pide al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) que ordene a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que admita su impugnación al proceso interno donde quedó electa Claudia Sheinbaum.

El excanciller argumenta que Morena viola sus derechos político-electorales al no responder en los tiempos señalados por la misma Sala Superior, que en una resolución previa del 2001 (SUP-JDC-162/2010), le ordena a Morena responder en el plazo de 5 días máximo sobre la admisión de las quejas presentas por militantes.

De igual manera, el morenista llamó a Mario Delgado para que contestara la impugnación que presentó por supuestas irregularidades en el proceso donde quedó electa la exjefa de Gobierno. Aseveró que solo el tiempo dirá quién tiene la razón, además de que dijo que tenía "mala actitud".