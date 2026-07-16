¿Qué es el efecto Fujiwhara? Esto ocurre cuando una tormenta tropical y un ciclón interactúan

La posible interacción entre una tormenta tropical y un ciclón ha despertado interés sobre el llamado efecto Fujiwhara, un fenómeno meteorológico que puede modificar la trayectoria, intensidad e incluso el destino de ambos sistemas cuando se encuentran a una distancia determinada. ¿Qué pasará con la tormenta "Elida" y el posible ciclón "Fausto"?

¿De dónde nace el efecto Fujiwhara?

El fenómeno fue descrito por primera vez en 1921 por el meteorológo japonés Sakuhei Fujiwhara, quien planteó que dos tormentas que giran muy cerca una de la otra pueden comenzar a orbitar alrededor de un punto central común. Años después, esta teoría fue confirmada y desde entonces el comportamiento lleva su apellido.

El resultado depende principalmente de la intensidad y el tamaño de cada sistema, es decir de una tormenta y de un ciclón. Cuando ambas tormentas tienen una fuerza similar, suelen girar alrededor de un punto común durante un tiempo y posteriormente continúan su camino por separado, aunque con trayectorias diferentes a las que habrían seguido de manera individual.

Un ejemplo ocurrió en 2017 con los huracanes Hilary e Irwin en el océano Pacífico oriental. Aunque Hilary era ligeramente más intenso, ambos permanecieron interactuando durante varios días hasta que finalmente se debilitaron y se disiparon casi al mismo tiempo.

¿Cómo comienza el efecto Fujiwhara?

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), el efecto Fujiwhara puede comenzar cuando dos tormentas de gran tamaño se encuentran aproximadamente a 1,375 kilómetros de distancia.

En el caso de sistemas más pequeños, la interacción puede presentarse cuando están separados por alrededor de 560 kilómetros.

Sin embargo, cuando existe una diferencia importante en la intensidad de ambos fenómenos, el sistema más fuerte puede absorber la energía del más débil e incluso terminar por consumirlo.

En situaciones poco comunes, dos tormentas pequeñas o relativamente débiles también pueden fusionarse para formar un solo sistema de mayor tamaño, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Precisamente por la gran cantidad de variables involucradas, el efecto Fujiwhara representa uno de los mayores desafíos para los meteorólogos.

Pequeñas variaciones en la intensidad, el tamaño o la trayectoria prevista de cualquiera de los sistemas pueden cambiar completamente el resultado que anticipan los modelos de pronóstico.

Por ello, aunque algunos modelos meteorológicos sugieren la posibilidad de una interacción entre una tormenta tropical y un futuro ciclón en los próximos días, todavía no es posible confirmar que el efecto Fujiwhara vaya a ocurrir.

