Monzón mexicano y la tormenta “Elida” intensifican lluvias; este es el clima para los estados de México

¡Consulta el clima antes de salir de casa! Para la mañana del viernes 17 de julio, el monzón mexicano, las circulaciones ciclónicas y aguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión sobre la Mesa del Norte y el sureste del país y la inestabilidad de la altura dejarán lluvias intensas en gran parte de México.

¿Qué estados se verán afectados con lluvias intensas por el monzón mexicano?

¡Toma el paraguas! La onda tropical 19 se extenderá frente a las costas del Pacífico central mexicano, asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclonico, que reforzará las condiciones para lluvias fuertes en regiones como Jalisco y Nayarit.



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas : Durango (oeste) y Sinaloa (centro).

: Durango (oeste) y Sinaloa (centro). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes : Sonora (este), Chihuahua (oeste y suroeste), Jalisco (norte y oeste) y Nayarit.

: Sonora (este), Chihuahua (oeste y suroeste), Jalisco (norte y oeste) y Nayarit. Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Coahuila (norte), Zacatecas (oeste y sur), Colima, Michoacán (norte y este), Estado de México (oeste), Guerrero (este y costa), Oaxaca (norte y suroeste) y Veracruz (sur).

: Coahuila (norte), Zacatecas (oeste y sur), Colima, Michoacán (norte y este), Estado de México (oeste), Guerrero (este y costa), Oaxaca (norte y suroeste) y Veracruz (sur). Intervalos de chubascos : Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Baja California, Baja California Sur y Aguascalientes.

Saca el bloqueador en estos estados por el calor

Por su parte prevalecerá el ambiente muy caluroso en los estados del norte de la República Mexicana, previéndose extremadamente caluroso en el noreste de Baja California. Consulta las temperaturas máximas para mañana:

