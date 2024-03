¿Por qué Cuauhtémoc Blanco tuvo que dejar el gobierno de Morelos para ser candidato en las elecciones 2024?

A través de un comunicado de prensa, el Gobierno de Morelos anunció que Cuauhtémoc Blanco, actual gobernador del estado, dejará su cargo para poder participar en las próximas elecciones 2024 en México tras postularse como diputado federal por Morena.

Cuauhtémoc Blanco dejará la gubernatura de Morelos del 4 de abril hasta el 3 de junio , por lo que se espera que regrese a sus actividades después de la jornada electoral.

Por su parte, el Poder Ejecutivo dio a conocer que el Secretario de Gobierno, Samuel Sotelo Salgado, será quien se quede al frente del estado durante algunos meses.

¿Por qué Cuauhtémoc Blanco pidió licencia como gobernador de Morelos?

El 20 de marzo, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declararon que Cuauhtémoc Blanco debía separarse de su cargo como gobernador de Morelos, esto para poder postularse como diputador federal plurinominal de Morena.

Cuauhtémoc Blanco pidió la licencia al cargo por una orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quienes le indicaron que debía solicitar este permiso para seguir con su candidatura.

La noticia sobre la licencia de Cuauhtémoc blanco como gobernador de Morelos surge días después de que el ex futbolista aclara que la ley no lo obligaba a separarse de su cargo, por lo que él no veía necesario pedir una licencia.

¿Cuándo son las elecciones para gobernador en Morelos?

¡Qué no se te olvide! Las próximas elecciones 2024 en Morelos se llevarán a cabo el próximo domingo 2 de junio; en este proceso electoral se renovarán los siguientes cargos:



Gobernador

Regidurías

Diputaciones de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional

Presidencias Municipales

Sindicaturas de Mayoría Relativa

¿Ya las conoces? Las candidatas para la candidatura a la gubernatura de Morelos son; Margarita González Saravia por Morena, Lucy Meza por la coalición Frente Amplio por México (PAN, PRI y PRD), y Jessica Ortega de la Cruz por Movimiento Ciudadano.