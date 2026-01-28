EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras HOY? Cierres, choques y tráfico en autopistas de México este 28 de enero

Si HOY planeas salir a carretera o ingresar a la Ciudad de México, conviene revisar primero si hay bloqueos, choques o tráfico que puedan afectar tu trayecto. La situación en las carreteras puede cambiar en minutos por accidentes, obras, manifestaciones o fallas mecánicas, por lo que mantenerse informado evita retrasos y riesgos innecesarios.

Durante el día, los bloqueos suelen registrarse en accesos a zonas metropolitanas y tramos federales de alta circulación. Los choques, incluso menores, generan tráfico intenso cuando ocurren en carriles centrales o en horarios pico; por ello, autoridades recomiendan anticipar salidas y considerar rutas alternas.

Entre las carreteras y autopistas más importantes que conectan con la CDMX y donde con mayor frecuencia se reportan bloqueos, choques y tráfico, destacan la México–Querétaro, México–Puebla, México–Cuernavaca, México–Pachuca, México–Toluca, Circuito Exterior Mexiquense y el Arco Norte , vialidades clave para transporte de carga y viajes diarios.

Si circulas por estas carreteras, mantente atento a reportes en tiempo real, respeta señalamientos y reduce la velocidad ante lluvia o baja visibilidad. En caso de tráfico detenido por choques, evita invadir acotamientos para no entorpecer el paso de servicios de emergencia.

