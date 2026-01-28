EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras HOY? Cierres, choques y tráfico en autopistas de México este 28 de enero
Si HOY planeas salir a carretera o ingresar a la Ciudad de México, conviene revisar primero si hay bloqueos, choques o tráfico que puedan afectar tu trayecto. La situación en las carreteras puede cambiar en minutos por accidentes, obras, manifestaciones o fallas mecánicas, por lo que mantenerse informado evita retrasos y riesgos innecesarios.
Durante el día, los bloqueos suelen registrarse en accesos a zonas metropolitanas y tramos federales de alta circulación. Los choques, incluso menores, generan tráfico intenso cuando ocurren en carriles centrales o en horarios pico; por ello, autoridades recomiendan anticipar salidas y considerar rutas alternas.
Entre las carreteras y autopistas más importantes que conectan con la CDMX y donde con mayor frecuencia se reportan bloqueos, choques y tráfico, destacan la México–Querétaro, México–Puebla, México–Cuernavaca, México–Pachuca, México–Toluca, Circuito Exterior Mexiquense y el Arco Norte, vialidades clave para transporte de carga y viajes diarios.
Si circulas por estas carreteras, mantente atento a reportes en tiempo real, respeta señalamientos y reduce la velocidad ante lluvia o baja visibilidad. En caso de tráfico detenido por choques, evita invadir acotamientos para no entorpecer el paso de servicios de emergencia.
Cierre parcial por choque en la carretera Querétaro–San Luis Potosí
En Querétaro, el paso vehicular se encuentra limitado en la carretera Querétaro–San Luis Potosí debido a un percance de tránsito registrado cerca del kilómetro 23. Solo algunos carriles están habilitados mientras se atiende la situación.
Reducción de carriles en carretera Coatzacoalcos–Villahermosa
En Veracruz, se reporta reducción en la circulación sobre la carretera Coatzacoalcos–Villahermosa debido a un accidente vial. El punto afectado se localiza cerca del kilómetro 26+300, donde el tránsito fluye de manera controlada.
#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 026+300 de la carretera Coatzacoalcos -Villahermosa. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/t5r9RPqiHf— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) January 28, 2026
