VIDEO: Robo de pipa en la México-Pachuca desata persecución y caos vial HOY

La mañana de este martes 27 de enero, una emergencia de última hora se registró en la Autopista México-Pachuca, luego del robo de una pipa que desató una persecución , una intensa movilización policial y caos vial.

El operativo generó momentos de tensión entre automovilistas y afectaciones viales mientras patrullas intentaban cerrar el paso a la unidad robada.

Robo de pipa desata persecución en la México-Pachuca

De acuerdo con los primeros reportes, la pipa fue detectada tras un aviso a los números de emergencia cuando circulaba por el tramo de Tizayuca, Hidalgo.

Tras implementar un operativo, elementos de seguridad marcaron el alto al conductor, pero este ignoró las indicaciones y aceleró, provocando una persecución que se extendió por varios kilómetros de la México-Pachuca.

Durante la huida, se desplegaron patrullas municipales y estatales que avanzaron en paralelo a la pipa, mientras otras unidades bloquearon carriles para evitar que vehículos particulares quedaran atrapados en el incidente.

Videos difundidos en redes muestran el momento en que los policías cercan la unidad y reducen la velocidad del tráfico como medida preventiva.

La persecución concluyó en Tecámac, Estado de México, a la altura de la desviación hacia el AIFA, donde los oficiales lograron detener la pipa y asegurar al presunto responsable.

El sujeto fue bajado de la unidad y trasladado de inmediato para su puesta a disposición, mientras la circulación se normalizaba de forma gradual.

Robo de pipa y carreteras de México bajo riesgo

La inseguridad en carreteras sigue en aumento. Hasta el último reporte en octubre de 2025 se registraron 8 mil 692 robos a camiones de carga, un promedio de uno por hora.

El sector estima pérdidas anuales cercanas a 7 mil millones de pesos, entre mercancía, unidades y costos asociados. El robo de la pipa en la México-Pachuca es una muestra más del problema persistente que mantiene en alerta a quienes transitan por estas vías clave del país.