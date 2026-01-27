VIDEO: Robo de pipa en la México-Pachuca desata persecución y caos vial HOY
El robo de una pipa desató una persecución HOY en la carretera México-Pachuca, generando caos vial y un operativo de emergencia; hubo detención en Tecámac.
La mañana de este martes 27 de enero, una emergencia de última hora se registró en la Autopista México-Pachuca, luego del robo de una pipa que desató una persecución, una intensa movilización policial y caos vial.
El operativo generó momentos de tensión entre automovilistas y afectaciones viales mientras patrullas intentaban cerrar el paso a la unidad robada.
Robo de pipa desata persecución en la México-Pachuca
De acuerdo con los primeros reportes, la pipa fue detectada tras un aviso a los números de emergencia cuando circulaba por el tramo de Tizayuca, Hidalgo.
Tras implementar un operativo, elementos de seguridad marcaron el alto al conductor, pero este ignoró las indicaciones y aceleró, provocando una persecución que se extendió por varios kilómetros de la México-Pachuca.
Durante la huida, se desplegaron patrullas municipales y estatales que avanzaron en paralelo a la pipa, mientras otras unidades bloquearon carriles para evitar que vehículos particulares quedaran atrapados en el incidente.
Videos difundidos en redes muestran el momento en que los policías cercan la unidad y reducen la velocidad del tráfico como medida preventiva.
Persecución en la México–Pachuca...— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 27, 2026
Decenas de #policías persiguieron un #tráiler con reporte de robo, generando alerta entre automovilistas.
La movilización inició en Tizayuca, Hidalgo, y concluyó en Tecámac, Edomex, a la altura de la desviación al AIFA.… pic.twitter.com/IhSmHOYqZj
La persecución concluyó en Tecámac, Estado de México, a la altura de la desviación hacia el AIFA, donde los oficiales lograron detener la pipa y asegurar al presunto responsable.
El sujeto fue bajado de la unidad y trasladado de inmediato para su puesta a disposición, mientras la circulación se normalizaba de forma gradual.
Robo de pipa y carreteras de México bajo riesgo
La inseguridad en carreteras sigue en aumento. Hasta el último reporte en octubre de 2025 se registraron 8 mil 692 robos a camiones de carga, un promedio de uno por hora.
El sector estima pérdidas anuales cercanas a 7 mil millones de pesos, entre mercancía, unidades y costos asociados. El robo de la pipa en la México-Pachuca es una muestra más del problema persistente que mantiene en alerta a quienes transitan por estas vías clave del país.