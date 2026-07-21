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Bloqueos y tráfico en la autopista México-Querétaro EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en la carretera este 21 de julio?

Consulta los bloqueos, accidentes, manifestaciones y casetas tomadas en las principales autopistas de México.

Accidente en Oaxaca
|Guardia Nacional Carreteras

Escrito por: Amparo Castañeda

Este martes 21 de julio, consulta en Azteca Noticias todas las actualizaciones de las principales carreteras de México EN VIVO, para que no salgas de casa sin estar informado y evites los bloqueos, manifestaciones, obras y accidentes en tu camino.

Carreteras hoy: accidentes, bloqueos, manifestaciones y obras.

Accidente en la Querétaro-Irapuato

En el km 17 con dirección a Querétaro hay cierre parcial por accidente.

Cierre en la Cuernavaca-Acapulco

Accidente en el km 362 con dirección a Acapulco.

Accidente en la Puebla-Córdoba

En el km 169+000 hay cierre parcial por accidente.

Accidente en la carretera a Pinotepa Nacional

Cierre parcial en Pinotepa Nacional-Salina Cruz por accidente.

Accidente en Puebla

En el km 031+300 de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca a la altura de Tehuacán.

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