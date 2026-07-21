Bloqueos y tráfico en la autopista México-Querétaro EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en la carretera este 21 de julio?
Consulta los bloqueos, accidentes, manifestaciones y casetas tomadas en las principales autopistas de México.
Este martes 21 de julio, consulta en Azteca Noticias todas las actualizaciones de las principales carreteras de México EN VIVO, para que no salgas de casa sin estar informado y evites los bloqueos, manifestaciones, obras y accidentes en tu camino.
Carreteras hoy: accidentes, bloqueos, manifestaciones y obras.
Accidente en la Querétaro-Irapuato
En el km 17 con dirección a Querétaro hay cierre parcial por accidente.
Cierre en la Cuernavaca-Acapulco
Accidente en el km 362 con dirección a Acapulco.
Accidente en la Puebla-Córdoba
En el km 169+000 hay cierre parcial por accidente.
#TomePrecauciones en #Puebla se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial en el km 169+000, de la carretera Puebla-Córdoba, a la altura del Mpio. Amozoc de Mota, con dirección a Puebla. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/XWjnCtGKyX— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) July 21, 2026
Accidente en la carretera a Pinotepa Nacional
Cierre parcial en Pinotepa Nacional-Salina Cruz por accidente.
#TomePrecauciones en #Oaxaca se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial en el km 284+900, de la carretera Pinotepa Nacional - Salina Cruz, a la altura del Mpio. San Pedro Huamelula, con dirección a Salina Cruz. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/xR4w6ynYMq— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) July 21, 2026
Accidente en Puebla
En el km 031+300 de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca a la altura de Tehuacán.