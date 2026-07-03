Últimas noticias EN VIVO de los bloqueos que afectan carreteras en México hoy 3 de julio
Este viernes 3 de julio te traemos todas las actualizaciones sobre los bloqueos, accidentes, manifestaciones y tráfico en las principales autopistas del país.
Antes de salir a carretera, consulta en Azteca Noticias el tráfico, los bloqueos, manifestaciones y accidentes que pueda haber en el camino.
Te compartimos EN VIVO todas las actualizaciones hoy 3 de julio para que no te tomen por sorpresa en tu camino.
Estado de las carreteras del país hoy 3 de julio de 2026
Manifestantes en la México Querétaro
Cierre parcial en la caseta de cobro Tepotzotlán por presencia de manifestantes.
Cierre en Tepic
Accidente en la carretera Tepic-Mazatlán provoca cierre parcial de la circulación.