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Últimas noticias EN VIVO de los bloqueos que afectan carreteras en México hoy 3 de julio

Este viernes 3 de julio te traemos todas las actualizaciones sobre los bloqueos, accidentes, manifestaciones y tráfico en las principales autopistas del país.

Carreteras 3 de julio
|Guardia Nacional Carreteras

Escrito por: Amparo Castañeda

Antes de salir a carretera, consulta en Azteca Noticias el tráfico, los bloqueos, manifestaciones y accidentes que pueda haber en el camino.

Te compartimos EN VIVO todas las actualizaciones hoy 3 de julio para que no te tomen por sorpresa en tu camino.

Estado de las carreteras del país hoy 3 de julio de 2026

Manifestantes en la México Querétaro

Cierre parcial en la caseta de cobro Tepotzotlán por presencia de manifestantes.

Cierre en Tepic

Accidente en la carretera Tepic-Mazatlán provoca cierre parcial de la circulación.

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