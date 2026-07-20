Alejandro Martínez: el director de fotografía mexicano detrás de la magia de “La Casa del Dragón”

Más allá del guion, el vestuario y las actuaciones que han consolidado a La Casa del Dragón (House of the Dragon) como una de las series más exitosas de la televisión actual, el impacto visual de la producción tiene un sello profundamente mexicano. Las imponentes tomas de paisajes, las batallas épicas entre dragones y el cuidado de los detalles en pantalla están a cargo del cineasta Alejandro Martínez, director de fotografía de la historia.

Su llegada al universo de HBO se gestó en 2020, impulsada por su deseo de dar el salto del cine a las grandes producciones de streaming. Tras haber sido un fiel seguidor de la saga original (Juego de Tronos), Martínez asumió la responsabilidad de dar forma a la identidad visual de la precuela.

“Cuando me llaman en 2020 fue un gran orgullo y mucho nervio. Había toda una expectativa por esta nueva serie y sacar adelante el proyecto junto a miles de personas fue un reto enorme”, compartió el fotógrafo mexicano.