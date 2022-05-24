El ministro ucranio de Exteriores, Dmitro Kuleba, ha urgido a los países aliados a "acelerar el envío de armas y munición" para contraatacar a las tropas rusas, que ahora mismo llevan a cabo en la región de Donbas "la mayor ofensiva en Europa desde la Segunda Guerra Mundial".

Rusia intensifica sus operaciones en el este de Ucrania, con fuertes ofensivas en las ciudades de Severodonetsk o Lisichansk, para lograr el control total de la provincia de Lugansk. Los fuertes bombardeos han acabado con viviendas y una escuela y han afectado a refinerías y plantas químicas en Lugansk, considerada el motor industrial de Ucrania, según el jefe de la Administración Militar Regional de Lugansk, Serguéi Gaidai.

Cientos de niños muertos y heridos en Ucrania por tropas de Rusia

La Fiscalía de Menores de Ucrania ha comunicado que más de 667 niños han sido víctimas de la agresión armada a gran escala en el país por parte de Rusia, de los que 234 han muerto y 433 han resultado heridos. El comunicado, publicado en la página oficial de la Fiscalía, señala que las cifras no son definitivas, "ya que se está trabajando para recabar información de los lugares donde todavía hay hostilidades activas y en los territorios temporalmente ocupados o recientemente liberados".

Petró Andryushchenko, asesor del alcalde de Mariupol (sudeste), ciudad bajo control de las tropas rusas, ha anunciado el hallazgo de casi 200 cuerpos en estado de descomposición bajo los escombros en uno de los sótanos de la ciudad portuaria.

Apoyo económico de la UE a Ucrania

El Consejo de la Unión Europea ha dado luz verde este martes a otros 500 millones de euros para financiar armas para que Ucrania se defienda de Rusia, con lo que asciende a un total de 2,000 millones la ayuda otorgada para ese fin a través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz.

El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien ha agregado que los 2,000 millones de euros en total que la UE ha dedicado a financiar ayuda militar para Kiev "es solo una parte de los esfuerzos europeos para ayudar a Ucrania a defenderse".

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha afirmado en Davos que el presidente ruso, Vladímir Putin, "ha cometido un gran error estratégico" porque uno de sus objetivos al invadir Ucrania era tener menos OTAN en las fronteras de Rusia y ahora tiene más.

Reunión Finlandia-Suecia con Turquía para abordar ingreso en la OTAN

Una delegación turca se reunirá mañana miércoles con representates de Finlandia y Suecia para abordar la solicitud de ingreso en la OTAN de ambos países, ha confirmado este martes el ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavuşoğlu.

Ankara se opone a la adhesión de los países nórdicos a la Alianza al considerarlos como "incubadoras" de terroristas por su apoyo a organizaciones como el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

Moscú ordena detener a dos blogueros rusos

Un tribunal de Moscú ha ordenado este martes la detención en rebeldía de dos blogueros rusos acusados de desacreditar al ejército de su país y la ofensiva en Ucrania. Michael Nacke, que vive fuera de Rusia y tiene más de 700.000 suscriptores en YouTube, está acusado de difundir información falsa sobre el ejército ruso, según el tribunal Basmani de Moscú, que ordenó su arresto, según su portal.

Veronika Belotserkovskaya, bloguera y autora de varios libros de cocina que vive en Francia, es acusada del mismo delito. El tribunal ordenó también su detención en rebeldía, según la agencia Tass. Se le reprocha haberse manifestado sobre la ofensiva en su cuenta Instagram.

