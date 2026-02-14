La fecha del posible impacto del asteroide 2024 YR4 contra la Luna, según científicos

El asteroide 2024 YR4, que causó alarma a principios de este año por su posible impacto con la Tierra en 2032, ha vuelto a captar la atención de los científicos, aunque esta vez por la Luna.

Los astrónomos esperan nuevas oportunidades de observación en 2028, o mediante el telescopio espacial James Webb, para confirmar si finalmente la Luna se verá afectada por este cuerpo celeste.

Impacto del 2024 YR4 en la Luna: posibles efectos

Un posible impacto del asteroide 2024 YR4 contra la Luna sigue siendo considerado poco probable, y sus efectos exactos aún no pueden determinarse con certeza, según explicó Richard Moissl.

Los especialistas señalan que es muy raro que un objeto de este tamaño choque con el satélite natural y más inusual todavía que se pueda anticipar el evento.

De ocurrir, el impacto probablemente sería visible desde la Tierra, lo que generaría gran interés científico y motivaría simulaciones computacionales detalladas en los próximos años.

El choque dejaría sin duda un nuevo cráter en la superficie lunar, aunque no es posible predecir con precisión cuánto material sería expulsado al espacio ni si parte de ese material podría llegar a la Tierra.

@aztecanoticias Saturno y Mercurio juntos en el horizonte 🪐 El cielo nocturno se llena de fenómenos: cometas, lluvias de meteoros y la esperada Luna de sangre que marcará el inicio de marzo en México. ☄️ Cometa Wierzchos visible con binoculares 🌗 Cuarto menguante en la constelación Libra 🌙 Conjunción lunar con la estrella Antares 🌕 Eclipse lunar total en 25 días 🔴 Luna de sangre visible en todo México La cita está marcada, aunque las nubes siempre tienen la última palabra. Los detalles en #AstronoFIA con @Carlos ♬ sonido original - Azteca Noticias

En un contexto en el que la humanidad busca establecer una presencia prolongada en la Luna, la vigilancia de objetos capaces de impactarla cobra mayor relevancia.

A diferencia de la Tierra, donde los objetos pequeños se desintegran en la atmósfera como meteoros, la Luna carece de ese escudo protector, por lo que incluso fragmentos de apenas unas decenas de centímetros podrían representar un riesgo para astronautas e infraestructura lunar.

Fecha del posible impacto del asteroide 2024 YR4 en la Luna

En marzo de 2025, los astrónomos descartaron que el asteroide 2024 YR4 impactara la Tierra en 2032. No obstante, las observaciones finales antes de que el objeto desapareciera del alcance de los telescopios no permitieron excluir otra posibilidad: un eventual choque contra la Luna.

Actualmente, la probabilidad de que el asteroide impacte el satélite natural el 22 de diciembre de 2032 es de aproximadamente 4%, una cifra que fue aumentando ligeramente mientras el cuerpo celeste se alejaba de la vista. Aun así, esto también implica que existe un 96% de probabilidades de que no ocurra ningún impacto lunar.