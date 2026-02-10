Asteroide 2024 YR4: NASA alerta sobre posible impacto y activa defensa planetaria

Asteroide 2024 YR4, un cuerpo rocoso catalogado como Objeto Cercano a la Tierra (NEO), realizará un acercamiento que ha activado los protocolos de cooperación internacional, aunque bajo un mensaje de calma y rigor científico por parte de la NASA.

El objeto captó la atención de las agencias espaciales tras superar temporalmente el umbral técnico del 1% de probabilidad de impacto. Si bien esta cifra puede parecer baja, es el detonante estipulado para que la NASA active sus mecanismos de defensa planetaria, notificando formalmente a gobiernos y a la Organización de las Naciones Unidas. No obstante, los expertos subrayan que esta medida no responde a una amenaza inminente, sino a una política de transparencia y coordinación global ante eventos de alto impacto potencial.

Cuándo sería el posible impacto del asteroide 2024 YR4

La astronomía moderna y los sistemas de seguridad global han puesto su mirada en un punto específico del calendario: el 22 de diciembre de 2032. Esta es la fecha en la que el asteroide 2024 YR4.

La incertidumbre inicial sobre las dimensiones del 2024 YR4 fue disipada gracias a la intervención del Telescopio Espacial James Webb. En marzo de 2025, mediante observaciones infrarrojas, los científicos lograron reducir el rango estimado del asteroide, situándolo entre los 53 y 67 metros de diámetro. Para ponerlo en perspectiva, su tamaño es comparable al de un edificio de 15 pisos.

Este ajuste en las mediciones ha sido fundamental para que los modelos matemáticos descarten escenarios apocalípticos. Según la NASA, el monitoreo constante permite afinar las trayectorias y transformar la incertidumbre en datos accionables, reafirmando que el seguimiento es un proceso científico estándar y no una señal de alarma.

¿Qué pasaría si el asteroide a la atmósfera terrestre?

En el hipotético caso de que el asteroide ingresara a la atmósfera terrestre, los especialistas prevén que el desenlace más factible sería una explosión aérea. Si este evento ocurriera sobre el océano, se descarta la formación de tsunamis de consideración. De suceder sobre una zona habitada, las consecuencias variarían según el tamaño final del objeto: desde la rotura de cristales en el rango inferior, hasta daños estructurales más significativos en áreas urbanas si el objeto estuviera en su límite superior.

Paralelamente, existe una posibilidad, aunque mínima, de que el cuerpo impacte contra la Luna. Lejos de ser motivo de preocupación, esta eventualidad es vista por la comunidad académica como una "oportunidad sin precedentes". El astrofísico Alan Fitzsimmons destaca que un impacto lunar permitiría estudiar la formación de cráteres en tiempo real con una claridad nunca antes vista. Aunque los restos de un choque lunar no afectarían la superficie terrestre, sí obligarían a recalcular los riesgos para satélites y misiones espaciales en órbita.

En definitiva, el caso del 2024 YR4 ejemplifica la madurez de la defensa planetaria contemporánea: un sistema basado en la observación constante, el uso de tecnología de punta y la colaboración internacional para proteger nuestro planeta de forma preventiva y racional.

