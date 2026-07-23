Noche con lluvias en CDMX; se activan alertas por fuertes precipitaciones en estas alcaldías

El cielo de la Ciudad de México (CDMX) no es azul, es gris. Las lluvias continúan marcando las tardes y gran parte de la noche en la capital. En cuestión de minutos las precipitaciones trasnformaron las avenidas principales. Las autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC, activaron las alertas en varias alcaldías.

Toma el paraguas porque se activa Alerta Amarilla por intensificación de lluvias fuertes y caída de granizo para la tarde y noche del miércoles en las alcaldías: Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo.

Además, las autoridades también activaron la Alerta Naranja por lluvias intensas y posible caída de granizo en la alcaldía Gustavo A Madero.