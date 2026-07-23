Noche con lluvias en CDMX; se activan alertas por fuertes precipitaciones en estas alcaldías
La CDMX vuelve a estar bajo el agua. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC, activan alertas por fuertes lluvias en varias alcaldías de la capital.
El cielo de la Ciudad de México (CDMX) no es azul, es gris. Las lluvias continúan marcando las tardes y gran parte de la noche en la capital. En cuestión de minutos las precipitaciones trasnformaron las avenidas principales. Las autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC, activaron las alertas en varias alcaldías.
Toma el paraguas porque se activa Alerta Amarilla por intensificación de lluvias fuertes y caída de granizo para la tarde y noche del miércoles en las alcaldías: Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo.
Además, las autoridades también activaron la Alerta Naranja por lluvias intensas y posible caída de granizo en la alcaldía Gustavo A Madero.
Se observa la persistencia de #lluvias de intensidad moderada a fuerte con caída de #granizo en @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob y @TuAlcaldiaGAM.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 23, 2026
Lluvias débiles a moderadas en @AzcapotzalcoMx, @ALaMagdalenaC y @AlcaldiaMHmx.
Se prevé que las condiciones para lluvias continúen… pic.twitter.com/xErWzzN2MO