Gira “Gravedad” va por Estados Unidos; Duelo apuesta por la música honesta pese a las tendencias

A unos días de que Duelo inicie una importante gira por Estados Unidos, su líder Óscar Iván Treviño reconoce que, en medio del auge de colaboraciones musicales, decir que no también se vale.

Gira "Gravedad" para los latinos en Estados Unidos

Desde los primeros días de mayo, Duelo recorrerá Estados Unidos con su gira, esperando que la música del grupo sirva para que los miles de latinos que viven en esa nación puedan asistir a sus conciertos.

“Es un tema complicado para todos, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible siempre; ahorita, como está la situación con redadas y todo esto, nuestra raza debe tener más cuidado y no por eso vas a detener tu vida, ¿verdad?”, dijo Óscar Iván Treviño, Duelo.

🎸 #Entrevista | Música con alma frente a la adversidad



El líder de @thegroupduelo recorrerá 24 ciudades de EU con su Tour Gravedad.



Con más de 20 años de éxito, confiesa que hoy abraza las colaboraciones, entendiendo que cada proyecto tiene su momento exacto.



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El tour “Gravedad” también tendrá fechas en nuestro país donde la música de Duelo es bien recibida desde hace más de veinte años; por ello, para su líder, Óscar Iván Treviño, es fundamental mantener el estilo que ha caracterizado a la agrupación.

“La música tiene que ser honesta, es definitivo; aunque la canción no sea mía, pero si la voy a interpretar, tengo que sentir que es algo real y es algo que puedo interpretar”, explicó Oscar Iván Treviño, duelo.

¿Qué está pasando con las colaboraciones del grupo Duelo?

En entrevista, Óscar Iván reconoce que el tema de las colaboraciones musicales ha sido difícil de procesar para él, pues realizarlas no debe ser únicamente por fines de popularidad o éxito comercial.

“Al principio yo era muy rejego de hacer este tipo de cosas, no estaba acostumbrado a hacer colaboraciones y ahora estoy agarrando el feeling”, dijo Oscar Iván Treviño, Duelo.

“Hay veces que uno quiere una cosa y no se da y tienes que aceptar que así es la onda; eso te ayuda mucho a madurar, decir que yo estoy pidiendo algo y tal vez no es el momento, va y viene, tienes que entender que hay momentos para todo”, dijo Oscar Iván Treviño, Duelo.