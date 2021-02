Mi delito, no someterme al gobierno federal: gobernador de Tamaualipas

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, llegó minutos antes de las 2 de la tarde a la Cámara de Dipuatdos para conocer de qué es acusado por la Fiscalía General de la República.

“Quiero ser muy claro: estas denuncias que hoy en día están presentando son producto de una persecución política dada directamente de Palacio Nacional. Exijo poder contar con los documentos para tener una defensa justa y adecuada”, dijo García Cabeza de Vaca conferencia de prensa en la Cámara de Diputados.

“Si hay algún delito que he cometido es no haberme sometido a este gobierno federal”, agregó el gobernador panista, quien en menos de 24 horas viajó a la Ciudad de México para conocer de qué se le acusan.

Ayer, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador panista, tras acusarlo de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

La solicitud fue presentada por la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda y fue revelada anoche por el coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier.

Horas después, García Cabeza de Vaca acusó al gobierno federal de orquestar una “embestida política” en su contra.

“Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delitoNunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello”, manifestó el mandatario panista.

No será la última vez que me acusan: García Cabeza de Vaca

Esta mañana, al anunciar que viajaría a la Ciudad de México para conocer de qué se le acusa, García Cabeza de Vaca indicó que no es la primera vez que lo acusan, ni será la última.

“Esta no es la primera y muy probablemente no será la última. Me presentaré en la Cámara de Diputados para que me notifiquen las acusaciones que ha formulado el Ministerio Público de la Federación, es de mínima justicia enterarme de qué se me acusa”, dijo García Cabeza de Vaca en un mensaje por la celebración del día de la Bandera.

En su mensaje, el gobernador de Tamaulipas dijo que lo tenían que haber llamado a comparecer hace un año, cuando supuestamente comenzaron las especulaciones, “no ahora, cuando comenzaron las elecciones, qué casualidad”. Dijo que es un orgullo que la federación lo volteé a ver, porque algo les preocupa.