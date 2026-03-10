¡Ni la estatuilla vale tanto! Revelan la bolsa secreta de regalos para nominados en los Premios Oscar

Aunque solo unos cuantos se llevan a casa la famosa estatuilla dorada, los nominados a los Premios Oscar nunca se van con las manos vacías. Cada año, aquellos que compiten en las principales categorías reciben una exclusiva bolsa de regalos conocida como la “goodie bag”, repleta de experiencias de lujo, tratamientos estéticos, además de artículos exclusivos.

Para la edición 2026 de los Premios de la Academia, alrededor de 230 profesionales del cine nominados recibirán este paquete de obsequios. Sin embargo, estos regalos no forman parte oficial de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, sino que son organizados por la empresa de marketing y entretenimiento Distinctive Assets, con sede en Los Ángeles. La compañía es famosa por armar una de las bolsas de regalos más extravagantes del mundo del entretenimiento, diseñada especialmente para llamar la atención de celebridades, marcas y medios.

¿Qué incluye la famosa “goodie bag” de los Premios Oscar?

Entre los regalos más llamativos de la bolsa “secreta” de este año destacan experiencias de lujo y viajes exclusivos alrededor del mundo, que buscan ofrecer a los nominados momentos de relajación tras la intensa temporada de premios. Entre las experiencias incluidas se destacan:

Una estancia en una villa privada de lujo en Playa Hermosa, Costa Rica, con chef, concierge y chofer



en Playa Hermosa, Costa Rica, con chef, concierge y chofer Un viaje a una villa ártica en Laponia , Finlandia, con observación de auroras boreales y servicio gastronómico privado.



a una villa ártica en , Finlandia, con observación de y servicio gastronómico privado. Un retiro de bienestar de siete días en el sur de California



Un programa de reinicio de bienestar de diez días en el resort Santani de Sri Lanka, reconocido por la Guía Michelin.

Cabe señalar que esas experiencias están diseñadas para aquellas celebridades que buscan descanso, privacidad , además de servicios exclusivos.

La “goodie bag” de los Premios Oscar: Belleza, bienestar y tratamientos exclusivos

La bolsa también incluye tratamientos estéticos y productos de lujo para el cuidado personal, algo que se ha vuelto cada vez más común en este tipo de obsequios; entre los artículos más destacados están:

Experiencia facial Sculpt & Lift con productos de cuidado premium



con productos de cuidado premium Productos de marcas reconocidas como Glow Recipe, Instytutum y Supergoop!



Crédito de 400 dólares para servicios de faciales y masajes.



Además, algunos nominados a los Premios Oscar podrán acceder a servicios médicos y estéticos de alto costo, entre ellos:



podrán acceder a servicios médicos y estéticos de alto costo, entre ellos: Experiencia de liposucción corporal con el cirujano Dr. Thomas Su



Consulta para renovación de sonrisa y blanqueamiento dental



Tratamiento de rejuvenecimiento facial valorado en 25mil dólares en Nueva York.

Un acuerdo prenupcial en la bolsa de regalos en Premios Oscar 2026

Uno de los regalos que más ha llamado la atención este año es una asesoría legal para crear un acuerdo prenupcial personalizado, ofrecida por James Sexton, abogado conocido por representar a celebridades en casos de divorcio. La bolsa también incluye:

Equipaje japonés de alta gama



Una billetera chapada en oro para criptomonedas



Una pluma fuente de edición limitada



Un curso profesional de fotografía



Productos gourmet, bebidas y sets de cannabis y THC.



Además, se agregan artículos de moda, accesorios y objetos de diseño para el hogar, como regaderas de lujo o servicios personalizados de interiorismo.

Un negocio millonario alrededor de los Premios Oscar

Aunque estos regalos parecen simples obsequios, en realidad forman parte de una poderosa estrategia de marketing. Las marcas pagan para incluir sus productos en la bolsa, con la esperanza de que las celebridades hablen de ellos o los utilicen públicamente. El valor total de estas bolsas puede superar decenas de miles de dólares, lo que las convierte en una de las goodie bags más exclusivas del mundo del espectáculo.

Así, gane o no gane la estatuilla dorada, cada nominado termina llevándose algo extraordinario a casa. Y ante esta tradición que mezcla glamour, lujo y marketing, surge una pregunta: ¿los Oscar siguen premiando al mejor cine… o también al mejor espectáculo alrededor de él?

