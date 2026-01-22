Oscar 2026 nominaciones: Ver EN VIVO y GRATIS los nominados HOY jueves 22 de enero; lista online y por internet de actores, actrices y directores que buscarán ganar en los premios 98 de la Academia
Este 22 de enero, entérate con Azteca 7 de quiénes son los nominados para los Oscars 2026. Llegó el día de saber si Guillermo del Toro está en las nominaciones.
En Azteca 7 te contamos todos los detalles sobre las nominaciones a los Oscars 2026 : los nominados en cada una de las 24 categorías, las primeras predicciones, estadísticas, y datos curiosos. Además, lo que todos nos estamos preguntando: ¿Guillermo del Toro quedará nominado como Mejor Director y en Mejor Película?
