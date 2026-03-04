VIDEO: ¡Sustote en la SCJN! Grito sorprende a ministros en plena sesión

La sesión de este miércoles en el Pleno de la Suprema Corte volvió a salirse del guion. Lo que transcurría como una jornada ordinaria de intervenciones jurídicas se vio interrumpido, por unos segundos, por un sonido inesperado que rompió la solemnidad del recinto: gritos y música que irrumpieron sin previo aviso y descolocaron a más de uno.

VIDEO: En plena sesión de la SCJN suenan gritos

El incidente ocurrió mientras la ministra Loretta Ortiz Ahlf hacía uso de la palabra. En pleno razonamiento, su teléfono celular comenzó a emitir un ruido extraño que, lejos de apagarse rápidamente, se intensificó al acercarse al micrófono desde el que intervenía. El sonido rebotó en el salón y obligó a voltear miradas.

Durante algunos segundos que parecieron eternos, la ministra intentó silenciar el dispositivo sin éxito. Ante la insistencia del aparato, decidió entregarlo al ministro que se encontraba a su derecha, Giovanni Figueroa Mejía, quien también probó suerte tratando de apagarlo. Finalmente, personal de apoyo se acercó para retirar el teléfono y poner fin al inesperado protagonista de la sesión.

El episodio no generó comentarios oficiales ni bromas al micrófono. Como si nada hubiera ocurrido, la ministra retomó su intervención y la sesión continuó su curso habitual, aunque el desconcierto ya había marcado el momento.

No es la primera vez en la SCJN

No se trata de un hecho aislado. Durante el proceso de renovación del Pleno de la Corte, ya se había registrado otro episodio sonoro que rompió con el protocolo. El 25 de octubre del año pasado, al concluir una sesión solemne, ocurrió un error que rápidamente se volvió tema de conversación.

Ese día, tras el informe presentado por la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, se esperaba escuchar el Himno Nacional. Sin embargo, en lugar del protocolo previsto, comenzó a sonar por unos segundos “Qué precio tiene el cielo”, del cantante Marc Anthony. El contraste entre la formalidad del acto y el ritmo salsero provocó risas entre los asistentes.