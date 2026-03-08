tva (1).png

Irán designa a su nuevo líder supremo, aún no se revela su nombre, a ocho días de la guerra en Medio Oriente

Sigue las últimas noticias de la guerra de Irán contra Estados Unidos e Israel y los bombardeos en Medio Oriente, que cumple ocho días.

Foto de manifestación en Irán.
¿Qué es lo último que pasa en Irán?|Reuters.

Escrito por: Azteca Noticias

En Azteca Noticias te llevamos el minuto a minuto de cómo va la guerra de Irán contra Estados Unidos e Israel que cumple ocho días de bombardeo y tensiones.

Irán designaría su líder supremo, aún no se revela su nombre, a ocho días de la guerra en Medio Oriente

Se cumplen ocho días de conflicto entre Irán contra Israel y Estados Unidos

En un mensaje televisado, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) dijo estar usando apenas el 60% de la capacidad ofensiva en contra de Estados Unidos e Israel.

Eligen a nuevo líder iraní; no se sabe cuándo se revelará el nombre

Tras la caída de Ali Jamenei, clérigos de la Asamblea de Expertos, ya habrían designado al nuevo líder de Irán, sin embargo, se desconoce la fecha de cuándo revelarían el nombre.

