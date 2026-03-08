Irán designa a su nuevo líder supremo, aún no se revela su nombre, a ocho días de la guerra en Medio Oriente
Sigue las últimas noticias de la guerra de Irán contra Estados Unidos e Israel y los bombardeos en Medio Oriente, que cumple ocho días.
En Azteca Noticias te llevamos el minuto a minuto de cómo va la guerra de Irán contra Estados Unidos e Israel que cumple ocho días de bombardeo y tensiones.
Se cumplen ocho días de conflicto entre Irán contra Israel y Estados Unidos
En un mensaje televisado, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) dijo estar usando apenas el 60% de la capacidad ofensiva en contra de Estados Unidos e Israel.
Eligen a nuevo líder iraní; no se sabe cuándo se revelará el nombre
Tras la caída de Ali Jamenei, clérigos de la Asamblea de Expertos, ya habrían designado al nuevo líder de Irán, sin embargo, se desconoce la fecha de cuándo revelarían el nombre.