¿Cuáles son los síntomas iniciales del hantavirus que pasajeros de crucero deberían reconocer?

Un crucero de expedición, un virus poco común y un escenario de incertidumbre; todo esto ocurre en el MV Hondius que está bajo la lupa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) tras detectarse un brote de hantavirus que ya deja siete afectados y tres víctimas mortales. Pero ¿cuáles son los síntomas que los pasajeros deben identiticar? Aquí te lo decimos.

Si bien la gripe y el COVID-19 se propagan de persona a persona, el hantavirus solo se contagia pro medio de la exposición a roedores, lo que dificulta su contagio. Se propaga principalmente a través del contacto con orina, heces o saliva de roedores infectados.

Por ello, la transmisión de persona a persona es muy rara, lo que complica aún más explicar el origen del brote.

Una de las hipótesis que explicarían este brote es que algunos pasajeros pudieron haberse expuesto al virus antes de embarcar, especialmente teniendo en cuenta que el viaje partió de zonas como la Patagonia argentina, donde existen variantes endémicas.

Otra posibilidad es la presencia de un foco ambiental dentro del propio barco, como zonas contaminadas por ratones, sin embargo la OMS mantiene la investigación sobre este contagio.

De sueño a pesadilla



Un viaje de lujo por la Antártida se convirtió en tragedia tras un brote de Hantavirus a bordo del crucero MV Hondius.



Más de 150 personas permanecen varadas frente a las costas de Cabo Verde para evitar que el brote llegue a tierra. La OMS confirmó al… pic.twitter.com/h6MjQqDvfs — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 6, 2026

Síntomas iniciales del hantavirus que se deben identificar

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) el síndrome pulmonar por hantavirus es una enfermedad grave y potencialmente mortal que afecta los pulmones. Los síntomas de este síndrome, empiezan a aparecer entre 1 y 8 semanas después del contacto con un roedor infectado.

Los primeros síntomas pueden ser:



Fatiga

Fiebre

Dolores musculares, en especial en los grupos de músculos grandes, como los muslos, caderas, espalda y en ocasiones los hombros.



Algunos pacientes con síndrome pulmonar por hantavirus también tienen:



Dolores de cabeza

Mareos

Escalofríos

Problemas abdominales

Náuseas, vómitos, diarrea y dolor de estómago abdominal

Cuatro a diez días después de la fase inicial de la enfermedad, aparecen los últimos síntomas del síndrome pulmonar por hantavirus, los cuales incluyen tos y dificultad para respirar. Incluso, los pacientes sienten presión en el pecho a medida que los pulmones se llenan de líquido.

El síndrome pulmonar por hantavirus puede ser mortal. El 38 % de las personas que presentan síntomas respiratorios podrían morir a causa de la enfermedad, señala CDC.

¿Qué pasa en el mundo?



La OMS confirma un brote de hantavirus en un crucero de expedición en el Atlántico; además, un sistema de defensa aéreo israelí desplegado en los EAU fue utilizado para interceptar un mísil iraní.



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¿Qué se sabe del crucero donde ocurrió el contagio de hantavirus?

El brote de hantavirus ocurrió a bordo del crucero MV Hondius, que partió de la ciudad argentina de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego.

Es un crucero polar, gestionado por la empresa turística Oceanwide Expeditions, con sede en los Países Bajos, de 107.6 metros de eslora, con capacidad para 170 pasajeros distribuidos en 80 camarotes y cuenta con 57 tripulantes, 13 guías y un médico, esto de acuerdo con la BBC.