¿Viajas a CDMX? Accidente en la México-Puebla: Carreteras hoy 26 de junio

Comienza el fin de semana y en Azteca Noticias te compartimos EN VIVO las últimas actualizaciones sobre el estado de las carreteras para que salgas prevenido y no haya contratiempos en tu viaje hoy viernes 26 de junio.

Consulta aquí la información de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), al igual que fuentes oficiales de la Guardia Nacional y autoridades locales.