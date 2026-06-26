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¿Viajas a CDMX? Accidente en la México-Puebla: Carreteras hoy 26 de junio

Antes de salir de casa consulta el estado de las principales carreteras y autopistas del país para que no te sorprendan los bloqueos ni manifestaciones.

accidente en la México Puebla
|X/Guardia Nacional Carreteras

Escrito por: Amparo Castañeda

Comienza el fin de semana y en Azteca Noticias te compartimos EN VIVO las últimas actualizaciones sobre el estado de las carreteras para que salgas prevenido y no haya contratiempos en tu viaje hoy viernes 26 de junio.

Consulta aquí la información de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), al igual que fuentes oficiales de la Guardia Nacional y autoridades locales.

Así es el avance las carreteras de México hoy 26 de junio

Cierran carretera de Oaxaca por trabajos de mantenimiento

La carretera de Cuacnolapan- Oaxaca está cerrada por trabajos de mantenimiento.

Manifestantes frente al aeropuerto de Los Mochis

Siguen operando con regularidad los vuelos.

Cierre de carretera en Oaxaca

Manifestantes en el km 169+000 de la carretera Coatzacoalcos- Salina Cruz cierran la carretera.

Volcadura de camión en la México Puebla

Cierre parcial por la volcadura de un camión de carga en el km 67 con dirección a CDMX.

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