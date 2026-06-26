¿Viajas a CDMX? Accidente en la México-Puebla: Carreteras hoy 26 de junio
Antes de salir de casa consulta el estado de las principales carreteras y autopistas del país para que no te sorprendan los bloqueos ni manifestaciones.
Comienza el fin de semana y en Azteca Noticias te compartimos EN VIVO las últimas actualizaciones sobre el estado de las carreteras para que salgas prevenido y no haya contratiempos en tu viaje hoy viernes 26 de junio.
Consulta aquí la información de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), al igual que fuentes oficiales de la Guardia Nacional y autoridades locales.
Así es el avance las carreteras de México hoy 26 de junio
Cierran carretera de Oaxaca por trabajos de mantenimiento
La carretera de Cuacnolapan- Oaxaca está cerrada por trabajos de mantenimiento.
🚧 #AVISO a las personas usuarias de la autopista #CuacnopalanOaxaca🚧— CAPUFE (@CAPUFE) June 26, 2026
El día 26 de junio, de 08:00 a 11:00 horas, la circulación permanecerá cerrada por trabajos de estabilización de taludes en el km 19+535.
Anticipe su traslado, considere rutas alternas y tome sus precauciones.… pic.twitter.com/dTfvCyJW0Z
Manifestantes frente al aeropuerto de Los Mochis
Siguen operando con regularidad los vuelos.
#Tomeprecauciones en #Sinaloa se registra presencia de personas en la entrada de acceso al #AeropuertoLosMochis. Se orienta a la ciudadanía que los manifestantes no representan ningún afectación para las actividades aéreas. La circulación circula con normalidad. pic.twitter.com/asmZslU37Z— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 26, 2026
Cierre de carretera en Oaxaca
Manifestantes en el km 169+000 de la carretera Coatzacoalcos- Salina Cruz cierran la carretera.
#EviteLaZona en #Oaxaca continua cierre total en ambos sentidos de circulación, por presencia de personas, cerca del km 169+000 de la carretera Coatzacoalcos - Salina Cruz, atienda indicación vial. pic.twitter.com/sQIJG6an80— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 26, 2026
Volcadura de camión en la México Puebla
Cierre parcial por la volcadura de un camión de carga en el km 67 con dirección a CDMX.