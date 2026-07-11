Juicio de “El Z-40" y “El Z-42": EU pide que sea en enero de 2028

El juicio de los narcotraficantes Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, "El Z-40" y "El Z-42", hermanos entregados por México a Estados Unidos, podría llevar más tiempo.

En una audiencia que se realizó en la Corte de Distrito de Washington, la Fiscalía de Estados Unidos, propuso iniciar en enero de 2028 el juicio contra ambos capos del cártel de Los Zetas.

Defensa de hermanos Treviño Morales reacciona a fecha de juicio

Ante este escenario, la defensa de "El Z-40" y "El Z-42" se pronunció en contra y al respecto, externó que la cantidad de evidencias es abrumadora y que no tienen tiempo suficiente para analizarlas.

Esto debido a que hay más de un millón y medio de grabaciones que analizar. Así que las negociaciones con el juez para fijar la fecha del juicio continuarán en septiembre.

México entregó a EU a hermanos Treviño Morales

El gobierno de México extraditó a 29 narcotraficantes a Estados Unidos el 25 de febrero de 2025, entre ellos, Miguel Ángel Treviño Morales y Óscar Omar Treviño Morales.

De acuerco con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en 2012 se convirtieron en líderes de Los Zetas, organización que fue renombrada como el Cártel del Noreste.

Los hermanos se caracterizaron por su violencia extrema para controlar extensiones del norte de México, incluso por la frontera con Estados Unidos.

El 16 de octubre de 2024, fueron acusados de participar en una empresa criminal continua; asociación ilícita para traficar drogas; delitos de armas de fuego; y asociación ilícita para lavado de dinero internacional.

Miguel y Omar Treviño Morales fueron encarcelados en México en 2013 y 2015, pero continuaron controlando el cártel a través de varios familiares para dirigir las operaciones en su representación.

Ambos fueron acusados de cometer decenas de homicidios y de dirigir asesinatos, secuestros y actos de tortura por parte de miembros de Los Zetas y Cártel del Noreste.

Cártel de Los Zetas: así surgieron en México

El cártel de Los Zetas surgió con Osiel Cárdenas Guillén. La organización criminal inició en la década de los 90, como un brazo armado del Cártel del Golfo.

Eran crimianles que fueron brazo armado para el cártel con el objetivo de tener control de las rutas de narcotráfico en México en aquellos días.

Los Zetas sumaron a sus filas a supuestos desertores del Ejército, quienes pasaron de combatir edelincuentes a ser asesinos del crimen organizado.

No obstante, la violencia con la que operaban era muy temida, que incluso se decía que decapitaban a sus enemigos, los calcinaban o diluían en ácido.