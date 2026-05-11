Capturan al hombre que acosó sexualmente a una menor en tienda de Jalisco

¡Las niñas y los niños NO se tocan! La Fiscalía del Estado de Jalisco, confirmó la detención del hombre que acosó sexualmente a una pequeñita en una tienda de abarrotes, ubicada en la colonia Santa Elena de la Cruz, en Guadalajara.

El sujeto fue identificado como Luis Antonio "N", quien ya se encuentra tras las rejas en el Penal de Puente Grande.

🚨 Capturan a presunto responsable de abuso sexual infantil en Guadalajara 🚨



👧🏻 La Fiscalía del Estado logró la captura de Luis Antonio “N” señalado presuntamente realizar tocamientos indebidos a una niña al interior de una tienda de abarrotes en Elena de la Cruz. pic.twitter.com/miwUTJSCsp — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) May 11, 2026

Cámara de seguridad capta el momento del acoso a menor en tienda de Jalisco

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en el que Luis "N" acosa sexualmente a una niña que se encontraba dentro de la tienda en compañía de una mujer.

En las imágenes se puede ver como este sujeto deja pasar a la menor de edad para que esta se acerque al mostrador, para posteriormente tocar sus glúteos, mientras el hombre esperaba sus cambio; al recibir su dinero, huyó del lugar.

Tras recibir los tocamientos, la menor se dirigió a la mujer y otras personas que se encontraban dentro del establecimiento para alertarles sobre lo qué había pasado; sin embargo, el sujeto logró huir del lugar.

"¿Qué pasó?, ¿qué te dijo?, ¿dónde te tocó, atrás?", es lo que se puede escuchar en el video, mientras la pequeñita explica con algunas señas lo que ocurrió.

Buscan identificar a sujeto que acosó a una niña en tienda de Guadalajara



Una cámara de seguridad captó el momento en que un sujeto acosó a una niña dentro de una tienda de abarrotes en la colonia Santa Elena de la Cruz, en Guadalajara, #Jalisco.



En las imágenes se observa cómo… pic.twitter.com/2CUTpJKedb — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 8, 2026

El sujeto fue identificado como un repartido de aplicación

Días antes de su captura, los primeros informes se identifico al sujeto como un repartidor de aplicación; sin embargo, no se contaba con la información suficiente para dar con su paradero.

Tras la viralización del video, la Fiscalía de Jalisco ya brindó apoyo a la familia para presentar la denuncia formal.

¿Cuál es la pena por acosar sexualmente a menores de edad?

En México, la pena por acosar sexualmente a menores de edad depende de si el delito se tipifica como acoso sexual, abuso sexual o hostigamiento, y varía ligeramente según el Código Penal Federal o los códigos estatales.

