Buscan a hombre que realiza tocamientos a niña en una tienda de Jalisco (VIDEO)

Un suceso lamentable ha generado gran indignación tras difundirse pruebas de una agresión contra una infante en un comercio local. Los hechos, registrados mediante tecnología de vigilancia, muestran el momento exacto en que un hombre toca a una niña mientras ella realizaba una compra.

El incidente tuvo lugar en una tienda de abarrotes ubicada específicamente en la zona de Santa Elena de la Cruz, dentro de la capital del estado de Jalisco.

Captan momento en que hombre hace tocamientos a una pequeña

La grabación de seguridad revela el comportamiento previo del agresor, quien mantenía una observación insistente sobre la pequeña. En un acto que aparentaba cortesía, el sujeto decidió cederle su turno en la fila de pago para que ella se acercara primero al área del mostrador.

Buscan identificar a sujeto que acosó a una niña en tienda de Guadalajara



Una cámara de seguridad captó el momento en que un sujeto acosó a una niña dentro de una tienda de abarrotes en la colonia Santa Elena de la Cruz, en Guadalajara, #Jalisco.



En las imágenes se observa cómo… pic.twitter.com/2CUTpJKedb — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 8, 2026

Aprovechando la proximidad física cerca de la zona de cobro, el hombre procedió a realizar tocamientos en los glúteos de la menor. El registro visual confirma que, inmediatamente después de que la niña recibió su dinero de cambio, el individuo abandonó el comercio a toda prisa para evitar ser confrontado por los presentes o las autoridades.

Buscan a sujeto que tocó a una menor

Tras el análisis de las imágenes y los datos recabados inicialmente, los informes apuntan a que el sospechoso se desempeña laboralmente como repartidor vinculado a una plataforma digital de servicios.

Ante la gravedad de lo sucedido, la Fiscalía del Estado de Jalisco ha tomado cartas en el asunto de manera inmediata. La dependencia gubernamental ya se encuentra otorgando el acompañamiento necesario a los familiares de la afectada para formalizar la denuncia legal correspondiente.

