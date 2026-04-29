¡Cambian los horarios! Así operará el Metro, Metrobús y Cablebús este 1 de mayo en CDMX

Este 1 de mayo, Día del Trabajo, la rutina en la Ciudad de México cambia… y el transporte público no es la excepción. Aunque para muchos será jornada de descanso, hay quienes sí tendrán que salir de casa, por lo que conocer los horarios especiales será clave para evitar contratiempos en el traslado.

Las autoridades capitalinas ya adelantaron cómo operarán los principales sistemas de movilidad. Aquí te contamos, con detalle, qué esperar en cada uno.

Metro CDMX: ¿cuál será su horario este 1 de mayo?

El Sistema de Transporte Colectivo Metro ajustará su operación a horario de día festivo. Eso significa que las puertas se abrirán más tarde de lo habitual: el servicio iniciará a las 7:00 de la mañana y concluirá a las 00:00 horas.

Además, se mantendrá activo el programa que permite ingresar con bicicletas, una alternativa útil para quienes buscan combinar trayectos. Eso sí, se pide a los usuarios seguir reglas básicas: usar escaleras fijas, acceder por puertas de servicio, no rodar dentro de estaciones y colocarse en los extremos de los vagones para no afectar la circulación.

La recomendación general es salir con tiempo, ya que el inicio tardío podría generar mayor afluencia en las primeras horas del día.

#AvisoMetro: Con motivo del Día del Trabajo, el viernes 1 de mayo de 2026 el servicio operará con horario de día festivo: de 07:00 a 24:00 horas.



Ese día estará vigente tu bici viaja en Metro durante todo el horario de servicio; toma en cuenta las siguientes medidas de seguridad… pic.twitter.com/DEYtVo7aEr — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 27, 2026

¿Abre más temprano el Metrobús el Día del Trabajo?

En el caso del Metrobús de la Ciudad de México, el ajuste será más moderado, pero igualmente importante. Las líneas 1 a la 6 arrancarán operaciones a las 5:00 horas, media hora después de lo habitual, y cerrarán a las 00:00 horas.

Sin embargo, hay una excepción relevante: la Línea 7, que recorre de Campo Marte a Indios Verdes, extenderá su servicio hasta la 1:00 de la madrugada, ofreciendo una ventana adicional para quienes se desplacen en horarios nocturnos.

Este sistema, clave en corredores principales, podría concentrar usuarios que busquen alternativas ante el ajuste del Metro, por lo que se sugiere anticipar tiempos de traslado.

Horario del Cablebús para este 1 de mayo

Por su parte, el Cablebús de la Ciudad de México también operará con horario especial. Las líneas 1, 2 y 3 comenzarán servicio a las 7:00 horas y finalizarán a las 23:00 horas.

Este sistema, que conecta zonas altas de la ciudad, será fundamental para quienes dependen de él para llegar a sus centros de trabajo, especialmente en alcaldías donde las alternativas de transporte son más limitadas.

Horario de servicio para el viernes 1 de mayo pic.twitter.com/QHsTRqofWh — Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) April 28, 2026

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para mantenerse atenta a los canales oficiales, ya que podrían presentarse ajustes adicionales o eventualidades durante la jornada.