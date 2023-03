Hoy No Circula: ¿Qué autos descansan este miércoles 22 de marzo en CDMX y Edomex?

De acuerdo con los lineamientos establecidos en el programa del Hoy No Circula, este es un proyecto vehicular que tiene la finalidad de reducir la contaminación atmosférica, por lo que es aplicado en toda la CDMX y en 18 municipios conurbados del Edomex; por lo que Fuerza Informativa Azteca te recuerda cuáles son los autos que descansan este miércoles 22 de marzo.

Como es habitual, para los días miércoles los coches que no circulan son los que tengan engomado rojo y con terminación de placa 3 o 4, siempre y cuando tengan pegado el holograma 1 y 2. Ten presente que las restricciones de manejo están vigentes en un horario de 5:00 de la mañana hasta las 22:00 horas.

¿Qué coches no circulan hoy miércoles 22 de marzo?

Hologramas 1 o 2.

Engomado rojo.

Terminación de placas 3 o 4.

Todos los foráneos con terminación 3 o 4.

¿Qué autos foráneos descansan en CDMX los miércoles?

Respecto a los automóviles que no son de CDMX y Edomex, absolutamente todos descansan de lunes a viernes entre las 5 y las 11 de la mañana; sin embargo, aquellos que tengan terminación de placas 3 o 4 no podrán circular este miércoles 22 de marzo desde las 5 am y hasta las 10 de la noche, sin importar el color del engomado.

Del mismo modo, te recordamos que el programa mantiene exentos a los autos eléctricos y todos los qu etengan holograma “0" y “00".

¿El programa Hoy No Circula aplica para el Estado de México?

De acuerdo con el calendario del Hoy No Circula, los vehículos que descansan este miércoles son los que tengan engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, holograma 1 y 2, reglamentación que se mantiene vigente para los siguientes municipios conurbados del Estado de México:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿De cuánto es la multa por infringir el Hoy No Circula?

De acuerdo con lo establecido por las autoridades de tránsito de la Ciudad de México, la multa por no cumplir con el Hoy No Circula es de casi dos mil pesos. En el caso de la zona conurbada del Estado de México, se indica que la sanción económica es de más de mil pesos aproximadamente; además de que la multa involucra que el vehículo sea remitido al corralón.

Calendario completo del Hoy No Circula:

Las restricciones para los vehículos se establecen con base a los niveles de emisión de contaminantes y antigüedad de los autos en la verificación. Una vez obtenido el holograma, las restricciones se aplican según la terminación de placa y el color del engomado.



Lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0

Secretaría del Medio Ambiente El calendario de los autos con Hoy No Circula en CDMX y Edomex

¿Cómo saber si mi auto circula hoy?

Si quieres consultar directamente con el Gobierno de la CDMX si tu coche circula este miércoles, puedes ingresar a la página del Hoy No Circula. Solo tienes que ingresar el número de holograma, además del último dígito de tu placa y de inmediato el sistema te mostrará si tu auto circula hoy.

De igual forma te recordamos que vayas planeando tu fin de semana, pues este sábado 25 de marzo no circulan todos los autos que tengan holograma 1 y terminación de placa PAR; además de todos los vehículos con holograma número 2.