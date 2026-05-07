Otra vez hay mala calidad del aire en la CDMX ¿Cambiará el Hoy No Circula?

Si planeas salir este jueves 7 de mayo de 2026 en la Ciudad de México o el Estado de México, más vale que revises primero si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula seguirá aplicándose de manera normal en las 16 alcaldías de la CDMX y en varios municipios mexiquenses de la Zona Metropolitana del Valle de México.

No respetar esta medida puede salir bastante caro, ya que las multas superan los 3 mil pesos y además existe el riesgo de que tu automóvil sea llevado al corralón.

¿Qué autos no circulan el jueves 7 de mayo de 2026?

De acuerdo con el calendario del programa Hoy No Circula, este jueves no podrán circular los vehículos con:



Engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Holograma 1 y 2

La restricción aplica desde las 5:00 de la mañana y termina a las 10:00 de la noche.

Hoy jueves no circulan los autos con engomado verde.|“Camegalopolis”

Los autos con holograma 0 y 00 están exentos del programa, al igual que vehículos eléctricos e híbridos.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

Además de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, el programa también opera en varios municipios del Estado de México.

Los municipios donde aplica el Hoy No Circula son:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Por ahora el Gobierno de la Ciudad de México señaló que la calidad del aire en la Ciudad de México es mala. Las autoridades recomiendan revisar diariamente las restricciones, especialmente cuando se activan contingencias ambientales, ya que las medidas pueden cambiar y activar el doble Hoy No Circula debido al nivel de contaminación.

Mala calidad del aire en la CDMX|Gobierno de la Ciudad de México

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Si un conductor circula cuando no le corresponde, puede recibir una multa que va de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Para 2026, esto representa aproximadamente entre 2 mil 300 y más de 3 mil pesos, dependiendo de la sanción aplicada.

Además del pago económico, elementos de tránsito pueden enviar el vehículo al depósito vehicular, lo que implica gastos extra por arrastre y estancia en el corralón.

Existen algunas excepciones dentro del programa Hoy No Circula.

Sí pueden circular:

